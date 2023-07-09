Литовский пункт пропуска Мядининкай на границе с Белоруссией возобновил работу
Пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог) на литовско-белорусской границе возобновил работу, сообщили в государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии.
«В 21.00 в полном объеме возобновлено оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска Каменный Лог (сопредельный литовский пункт пропуска Мядининкай)», – говорится в сообщении.
Литва перекрыла движение через Мядининкай 8 июля. В белорусском ведомстве тогда уточнили, что Белоруссия готова пропускать людей и автомобили на свою территорию.
В феврале служба охраны госграницы Литвы уведомила погранкомитет Белоруссии о прекращении бесперебойного потока транспорта через границу стран. Причины такого решения литовское ведомство не указывало. Соглашение между странами действовало с 4 ноября 2019 г.
В том же месяце власти Польши заявили о закрытии погранперехода с Белоруссией в Бобровниках. Тогда министр внутренних дел страны Мариуш Каминьский сообщил, что власти приняли во внимание важные интересы госбезопасности и решили приостановить движение через границу.