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Литовский пункт пропуска Мядининкай на границе с Белоруссией возобновил работу

Ведомости

Пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог) на литовско-белорусской границе возобновил работу, сообщили в государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии.

«В 21.00 в полном объеме возобновлено оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска Каменный Лог (сопредельный литовский пункт пропуска Мядининкай)», – говорится в сообщении.

Литва перекрыла движение через Мядининкай 8 июля. В белорусском ведомстве тогда уточнили, что Белоруссия готова пропускать людей и автомобили на свою территорию.

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В феврале служба охраны госграницы Литвы уведомила погранкомитет Белоруссии о прекращении бесперебойного потока транспорта через границу стран. Причины такого решения литовское ведомство не указывало. Соглашение между странами действовало с 4 ноября 2019 г.

В том же месяце власти Польши заявили о закрытии погранперехода с Белоруссией в Бобровниках. Тогда министр внутренних дел страны Мариуш Каминьский сообщил, что власти приняли во внимание важные интересы госбезопасности и решили приостановить движение через границу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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