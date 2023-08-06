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Политика

Нигерия призвала ЭКОВАС искать дипломатические пути урегулирования кризиса в Нигере

Ведомости

Для урегулирования кризиса в Нигере надо искать дипломатические пути, считают в сенате (верхняя палата парламента) Нигерии. Об этом заявил председатель парламента страны Годсвилл Акпабио, передает Bloomberg.

«Сенат призвал лидеров ЭКОВАС усилить свои политические и дипломатические возможности и другие средства с целью выхода из политического тупика», – сказал Акпабио. Отмечается, что для военного вмешательства в Нигер требуется одобрение сената.

4 августа Reuters со ссылкой на комиссара по вопросам мира и безопасности ЭКОВАС (в него входят 15 государств региона) Абдель-Фатау Мусаха сообщил, что главы оборонных ведомств Западной Африки разработали план возможного военного вмешательства для пресечения переворота в Нигере. Комиссар уточнил, что организация не собирается разглашать детали плана, решение по дальнейшим действиям в отношении Нигера будут принимать лидеры стран сообщества. 

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За день до этого, 3 августа, делегация ЭКОВАС отправилась в Нигер в поисках «мирного решения». Источник Reuters в окружении сообщил, что прогресса на встрече с мятежниками в аэропорту не произошло. 4 августа телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление министров обороны стран ЭКОВАС сообщил, что организация отказалась от применения силы, но решила усилить санкции в отношении Нигера.

27 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и о закрытии границ страны. Свои действия мятежники объяснили якобы ухудшением безопасности, экономическими и социальными проблемами.

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30 июля ЭКОВАС предупредил о возможном применении силы, если мятежники в течение недели не восстановят конституционный порядок в стране  и не освободят свергнутного президента. В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией в Нигере. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает за скорейшее восстановление законности в стране и за «сдержанность всех сторон с тем, чтобы это не приводило к человеческим жертвам».

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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