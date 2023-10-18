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Вучич назвал «странным» решение Болгарии ввести сбор за транзит российского газа

Ведомости

На энергетическом рынке Европы происходят «странные вещи», заявил президент Сербии Александр Вучич, комментируя введение Болгарией дополнительного сбора за транзит российского газа.

Вучич напомнил, что Сербия и Венгрия сделали вчера совместное заявление в связи с решением Софии. В нем министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и вице-премьер Сербии Синиши Мали отметили, что действия Болгарии ставят под угрозу безопасность поставок энергоносителей в их страны и противоречат европейской солидарности.

«Мы с Орбаном его одобрили – странные вещи происходят, газ снова скачет, нефть снова скачет. Через день после израильско-палестинского конфликта мы договорились не позволять повышать цены на дизельное топливо, независимо от того, сколько нам придется за него платить», – заявил Вучич в ходе визита в Китай. Его слова передает агентство «Танюг».

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14 октября стало известно, что власти Болгарии приняли закон, которым вводится дополнительный сбор за транзит российского газа в другие европейские страны. Размер пошлины составит 20 болгарских левов ($10,76) за 1 МВтч, что соответствует около $111 на 1000 куб. м газа. Болгария не закупает российских газ напрямую, однако она является транзитером для дальнейших поставок в Европу – Венгрию, Сербию, а также другие страны на юге Европы. Bloomberg отмечал, что решение Софии стало очередным раздражающим фактором для и так уже неспокойного рынка: стоимость газа в Европе в последние дни выросла в том числе на фоне обострения палестино-израильского конфликта, который создает угрозу поставкам из некоторых стран.

Накануне в Китае прошли переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. На встрече также присутствовали председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и глава корпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Орбан поблагодарил Путина за то, что «Росатом» остается партнером Венгрии и что «Газпром» выполняет обязательства по соглашениям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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