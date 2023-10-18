Вучич назвал «странным» решение Болгарии ввести сбор за транзит российского газа

14 октября стало известно, что власти Болгарии приняли закон, которым вводится дополнительный сбор за транзит российского газа в другие европейские страны. Размер пошлины составит 20 болгарских левов ($10,76) за 1 МВтч, что соответствует около $111 на 1000 куб. м газа. Болгария не закупает российских газ напрямую, однако она является транзитером для дальнейших поставок в Европу – Венгрию, Сербию, а также другие страны на юге Европы. Bloomberg отмечал, что решение Софии стало очередным раздражающим фактором для и так уже неспокойного рынка: стоимость газа в Европе в последние дни выросла в том числе на фоне обострения палестино-израильского конфликта, который создает угрозу поставкам из некоторых стран.