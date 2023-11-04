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Патрушев заявил о планах Запада создать вокруг России новые горячие точки

Ведомости

Западные страны намерены создать вблизи российских границ горячие точки по подобию Украины, Москва такие планы не оставит без внимания, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе своего выступления на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».

«В планы Запада входит создание по периметру наших границ горячих точек, подобных украинской. Россия как великая держава со своими национальными интересами внимательно следит за этими поползновениями и не оставляет их без внимания», – сказал Патрушев (цитата по ТАСС).

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Секретарь Совбеза ранее говорил, что страны Запада считают Россию постоянной угрозой, поэтому задействуют против нее все доступные средства. Патрушев считает, что такое отношение вызвано демонтажом колониальной системы, который начался после Второй мировой войны. В том числе на этот процесс повлияли достижения и победы Советского Союза, благодаря которым «десятки государств мира получили независимость», напомнил политик.

В июле Патрушев обвинил западные спецслужбы в финансировании террористических группировок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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