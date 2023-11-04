Патрушев заявил о планах Запада создать вокруг России новые горячие точки

Секретарь Совбеза ранее говорил, что страны Запада считают Россию постоянной угрозой, поэтому задействуют против нее все доступные средства. Патрушев считает, что такое отношение вызвано демонтажом колониальной системы, который начался после Второй мировой войны. В том числе на этот процесс повлияли достижения и победы Советского Союза, благодаря которым «десятки государств мира получили независимость», напомнил политик.