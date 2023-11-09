СМИ: саммит по ситуации на Украине оказался под вопросом из-за ситуации в Газе
«Саммит мира», который Украина планировала провести до конца 2023 г., может не состояться из-за обострения палестино-израильского конфликта. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники.
По словам западных дипломатов, стремление Украины провести саммит на высшем уровне с целью усиления международной поддержки сходит на нет. Конфликт Израиля с «Хамасом» в секторе Газа вызвал новые разногласия между США, другими западными странами и некоторыми ведущими арабскими и развивающимися державами, которые Украина надеялась привлечь на свою сторону. Политики сейчас сосредоточены на решении других задач: освобождении заложников, доставке помощи гражданскому населению Газы и предотвращении эскалации конфликта.
После встреч по мирному урегулированию ситуации на Украине в Дании, Саудовской Аравии и на Мальте в этом году украинские и европейские чиновники надеялись созвать саммит лидеров до конца года. Сейчас это кажется маловероятным, заявили дипломаты.
WSJ напоминает, что Украина пыталась найти крупную «нейтральную» страну для проведения переговоров. В сентябре на Генеральной Ассамблее ООН президент Украины Владимир Зеленский пролоббировал кандидатуру президента ЮАР Сирила Рамафосы на роль принимающей стороны. Позднее официальные лица ЮАР заявили, что это «логистически невозможно». За несколько недель до этого в ЮАР проходил саммит БРИКС, в котором приняли участие председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Ирана Эбрахим Раиси.
2 ноября глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в Киеве признали необходимость проведения дополнительной консультативной встречи советников по национальной безопасности США, Великобритании, Германии и Франции по украинской «формуле мира». 10 условий «украинской формулы мира» впервые были озвучены в ноябре 2022 г. президентом Украины Владимиром Зеленским. «Формула» включает в себя восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск с ее территории, фиксацию окончания конфликта, а также обеспечение продовольственной, энергетической и ядерной безопасности.
В конце декабря 2022 г. министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал эту «формулу мира» иллюзорной. На основании ее Россия не будет ни с кем вести переговоры, отмечал он. В марте 2023 г. официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предложенная президентом Украины «формула мира» не имеет отношения к миру. В августе 2023 г. она добавила, что урегулирование конфликта на Украине на основании этой «формулы» невозможно.