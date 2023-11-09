СМИ: саммит по ситуации на Украине оказался под вопросом из-за ситуации в Газе

В конце декабря 2022 г. министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал эту «формулу мира» иллюзорной. На основании ее Россия не будет ни с кем вести переговоры, отмечал он. В марте 2023 г. официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предложенная президентом Украины «формула мира» не имеет отношения к миру. В августе 2023 г. она добавила, что урегулирование конфликта на Украине на основании этой «формулы» невозможно.