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Правительство Латвии одобрило передачу Киеву зенитных установок NBS

Ведомости

Правительство Латвии одобрило передачу Киеву зенитных установок NBS и беспилотных систем наблюдения. Об этом сообщила премьер-министр Латвии Эвика Силиня в Х.

«Правительство только что одобрило передачу зенитных орудий NBS, тактических беспилотных систем наблюдения, а также других материально-технических средств Вооруженным силам Украины», – сообщила премьер. 

Передача военной помощи поможет улучшить как ПВО, так и разведывательные возможности Украины, уточнила она.

11 апреля президент Украины Владимир Зеленский и президент Латвии Эдгарс Ринкевичс подписали двустороннее соглашение по безопасности. Согласно нему, Латвия будет оказывать Киеву военную помощь на 0,25% ВВП ежегодно, сообщал Зеленский в Telegram. Кроме того, Латвия возьмет 10-летние обязательства по поддержке Украины в киберзащите, разминировании, беспилотных технологиях и вступлении Украины в ЕС и НАТО.

В начале апреля Силиня заявила, что Латвия может отправить на Украину инструкторов по управлению дронами. Тогда она обещала, что первая партия беспилотников на сумму в 1 млн евро будет отправлена из Латвии на Украину в ближайшее время. «В апреле военная поддержка [Украины Латвией] достигнет уже 372 млн евро. И как мы уже договорились, это будет 0,25% от нашего ВВП. И это хороший пример для других стран», – оценивала премьер-министр.

Российские власти неоднократно критиковали передачу западного оружия ВСУ и призывали прекратить поставки. В Кремле указывали на рост прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что поставки западного оружия ВСУ не могут повлиять на исход конфликта, но лишь затягивают его и делают ситуацию «более болезненной и мучительной для Украины».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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