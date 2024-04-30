Правительство Латвии одобрило передачу Киеву зенитных установок NBS

В начале апреля Силиня заявила, что Латвия может отправить на Украину инструкторов по управлению дронами. Тогда она обещала, что первая партия беспилотников на сумму в 1 млн евро будет отправлена из Латвии на Украину в ближайшее время. «В апреле военная поддержка [Украины Латвией] достигнет уже 372 млн евро. И как мы уже договорились, это будет 0,25% от нашего ВВП. И это хороший пример для других стран», – оценивала премьер-министр.