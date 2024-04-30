Правительство Латвии одобрило передачу Киеву зенитных установок NBS
Правительство Латвии одобрило передачу Киеву зенитных установок NBS и беспилотных систем наблюдения. Об этом сообщила премьер-министр Латвии Эвика Силиня в Х.
«Правительство только что одобрило передачу зенитных орудий NBS, тактических беспилотных систем наблюдения, а также других материально-технических средств Вооруженным силам Украины», – сообщила премьер.
Передача военной помощи поможет улучшить как ПВО, так и разведывательные возможности Украины, уточнила она.
11 апреля президент Украины Владимир Зеленский и президент Латвии Эдгарс Ринкевичс подписали двустороннее соглашение по безопасности. Согласно нему, Латвия будет оказывать Киеву военную помощь на 0,25% ВВП ежегодно, сообщал Зеленский в Telegram. Кроме того, Латвия возьмет 10-летние обязательства по поддержке Украины в киберзащите, разминировании, беспилотных технологиях и вступлении Украины в ЕС и НАТО.
В начале апреля Силиня заявила, что Латвия может отправить на Украину инструкторов по управлению дронами. Тогда она обещала, что первая партия беспилотников на сумму в 1 млн евро будет отправлена из Латвии на Украину в ближайшее время. «В апреле военная поддержка [Украины Латвией] достигнет уже 372 млн евро. И как мы уже договорились, это будет 0,25% от нашего ВВП. И это хороший пример для других стран», – оценивала премьер-министр.
Российские власти неоднократно критиковали передачу западного оружия ВСУ и призывали прекратить поставки. В Кремле указывали на рост прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что поставки западного оружия ВСУ не могут повлиять на исход конфликта, но лишь затягивают его и делают ситуацию «более болезненной и мучительной для Украины».