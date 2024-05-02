Власти Украины допустили сокращение экспорта сельхозпродукции на 25%
Экспорт украинской пшеницы и кукурузы может сократиться на четверть в период с июля 2024 г. по июнь 2025 г., заявил агентству Reuters заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.
Согласно официальному прогнозу, экспорт пшеницы может упасть с 18 млн т до 14 млн т, экспорт кукурузы – с 27 млн т до 20–21 млн т. Стабильными останутся поставки ячменя – на уровне 3 млн т.
Помимо боевых действий на урожай также могут повлиять заморозки в мае и засуха с мая на июнь. По словам Высоцкого, сейчас урожаю ничего не угрожает.
29 апреля Государственная пограничная служба Украины сообщила, что польские фермеры прекратили блокировку движения транспорта перед пунктом пропуска «Гребенное – Рава-Русская». Представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко пояснил, что этот пункт оставался последним заблокированным направлением на границе.
На польско-украинской границе возобновилось движение грузовиков, оформление и пропуск через границу по двум направлениям осуществляется в обычном режиме. При этом в Польшу не будут пропускать грузовики с зерном, такой груз может следовать по польской территории исключительно в режиме транзита.
Польские аграрии блокировали КПП на границе с Украиной с осени 2023 г. 28 февраля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в ходе пресс-конференции, что республика обсуждает с Киевом временное закрытие границ и приостановку товарообмена.
3 марта представитель госпогранслужбы Украины сообщил, что польские фермеры блокируют все шесть пунктов пропуска. Тогда он отмечал, что в общей сложности в очередях на всех направлениях стоят более 2400 грузовиков. 10 марта фермеры разблокировали контрольно-пропускной пункт «Краковец». 20 апреля украинская погранслужба сообщила, что польские фермеры сняли блокаду еще с двух пунктов пропуска.
19 марта газета Politico писала, что Украина готовится к вступлению в ЕС, но Брюссель не хочет много говорить о приеме новых членов на фоне акций протеста европейских фермеров. По информации издания, лидеры европейских стран опасаются, что протесты фермеров могут вызвать появление новых популистских партий.