МИД Белоруссии надеется, что переговоры по Украине возобновятся

Ранее посольство России в Швейцарии заявило, что проведение конференции в Швейцарии по Украине нацелено на продавливание украинской формулы мира. Посольство также отметило, что без участия России говорить о запуске мирного процесса по Украине не имеет никакого смысла, а формула мира представляет собой набор ультиматумов к России.