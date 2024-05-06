МИД Белоруссии надеется, что переговоры по Украине возобновятся
Белоруссия всегда готова принять у себя переговоры, которые, как надеется МИД страны, поспособствуют восстановлению мира. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник в интервью «РИА Новости».
«Наши двери для мирных переговоров открыты, они всегда были, есть и остаются открытыми», – сказал он.
Он подчеркнул, что мирный процесс зависит от политической воли украинских властей, указав, что народ Украины настроен на «восстановление мира и прекращение тех страданий, с которыми он сегодня сталкивается».
Ранее посольство России в Швейцарии заявило, что проведение конференции в Швейцарии по Украине нацелено на продавливание украинской формулы мира. Посольство также отметило, что без участия России говорить о запуске мирного процесса по Украине не имеет никакого смысла, а формула мира представляет собой набор ультиматумов к России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявлял, что Москва не ждет результатов от саммита в Швейцарии по Украине без участия РФ. Песков упомянул, что позиция России относительно переговоров хорошо известна. По мнению пресс-секретаря, она последовательна, абсолютно прозрачна и неоднократно повторялась и подтверждалась президентом России Владимиром Путиным.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил диалог с Россией после конференции в Швейцарии. В интервью изданию Foreign Policy он заявил, что Россия может быть частью переговоров. По его словам, «нельзя закончить войну без обеих сторон».