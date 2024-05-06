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МИД Белоруссии надеется, что переговоры по Украине возобновятся

Ведомости

Белоруссия всегда готова принять у себя переговоры, которые, как надеется МИД страны, поспособствуют восстановлению мира. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник в интервью «РИА Новости».

«Наши двери для мирных переговоров открыты, они всегда были, есть и остаются открытыми», – сказал он.

Он подчеркнул, что мирный процесс зависит от политической воли украинских властей, указав, что народ Украины настроен на «восстановление мира и прекращение тех страданий, с которыми он сегодня сталкивается».

Ранее посольство России в Швейцарии заявило, что проведение конференции в Швейцарии по Украине нацелено на продавливание украинской формулы мира. Посольство также отметило, что без участия России говорить о запуске мирного процесса по Украине не имеет никакого смысла, а формула мира представляет собой набор ультиматумов к России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявлял, что Москва не ждет результатов от саммита в Швейцарии по Украине без участия РФ. Песков упомянул, что позиция России относительно переговоров хорошо известна. По мнению пресс-секретаря, она последовательна, абсолютно прозрачна и неоднократно повторялась и подтверждалась президентом России Владимиром Путиным.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил диалог с Россией после конференции в Швейцарии. В интервью изданию Foreign Policy он заявил, что Россия может быть частью переговоров. По его словам, «нельзя закончить войну без обеих сторон».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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