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Разведка Китая выявила многочисленные случаи шпионажа в космическом секторе

Ведомости

Министерство госбезопасности (МГБ) КНР за последние годы выявило многочисленные случаи шпионажа в космической сфере, пишет газета South China Morning Post по ссылкой на министерство.

Ведомство сообщило, что раскрыло случаи шпионажа в космическом секторе, разоблачив действия спецслужб некоторых стран, которые пытались проникнуть в аэрокосмическую сферу КНР. Министерство предотвратило утечку данных. Какие конкретно страны предпринимали соответствующие попытки не уточняется.

«Некоторые страны рассматривают нашу страну как главного конкурента в космической сфере и не жалеют усилий, чтобы сдержать и подавить нас», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ведомство продолжит предпринимать действия, направленные на защиту национальной безопасности КНР в космической сфере.

8 мая «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора «Роскосмоса» Юрия Борисова сообщили, что Россия совместно с Китаем начала разработку ядерной энергоустановки, которую в 2033-2035 гг. отправят на лунную научную станцию.

Россия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС) в марте 2021 г. МНЛС – комплекс экспериментально-исследовательских средств для многопрофильных работ, которые включают изучение и использование Луны, лунные наблюдения, эксперименты и проверки технологий по длительной беспилотной эксплуатации на Луне.

В конце апреля «Ведомости» писали, что Россия заблокировала подготовленный США и Японией проект резолюции ООН о неразмещении ядерного и другого оружия массового поражения в космосе. Российская сторона воспользовалась своим правом вето как постоянного члена СБ ООН, в то время как все остальные постоянные и непостоянные члены проголосовали за американо-японскую резолюцию. КНР при голосовании воздержалась. Россия проголосовала так в ответ на то, что ее совместный с КНР проект поправки к этой резолюции о полном запрете милитаризации космоса был отклонен семью голосами против семи поддержавших.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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