Разведка Китая выявила многочисленные случаи шпионажа в космическом секторе
Министерство госбезопасности (МГБ) КНР за последние годы выявило многочисленные случаи шпионажа в космической сфере, пишет газета South China Morning Post по ссылкой на министерство.
Ведомство сообщило, что раскрыло случаи шпионажа в космическом секторе, разоблачив действия спецслужб некоторых стран, которые пытались проникнуть в аэрокосмическую сферу КНР. Министерство предотвратило утечку данных. Какие конкретно страны предпринимали соответствующие попытки не уточняется.
«Некоторые страны рассматривают нашу страну как главного конкурента в космической сфере и не жалеют усилий, чтобы сдержать и подавить нас», - говорится в сообщении.
Отмечается, что ведомство продолжит предпринимать действия, направленные на защиту национальной безопасности КНР в космической сфере.
8 мая «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора «Роскосмоса» Юрия Борисова сообщили, что Россия совместно с Китаем начала разработку ядерной энергоустановки, которую в 2033-2035 гг. отправят на лунную научную станцию.
Россия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС) в марте 2021 г. МНЛС – комплекс экспериментально-исследовательских средств для многопрофильных работ, которые включают изучение и использование Луны, лунные наблюдения, эксперименты и проверки технологий по длительной беспилотной эксплуатации на Луне.
В конце апреля «Ведомости» писали, что Россия заблокировала подготовленный США и Японией проект резолюции ООН о неразмещении ядерного и другого оружия массового поражения в космосе. Российская сторона воспользовалась своим правом вето как постоянного члена СБ ООН, в то время как все остальные постоянные и непостоянные члены проголосовали за американо-японскую резолюцию. КНР при голосовании воздержалась. Россия проголосовала так в ответ на то, что ее совместный с КНР проект поправки к этой резолюции о полном запрете милитаризации космоса был отклонен семью голосами против семи поддержавших.