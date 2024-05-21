ЕС и Молдавия подписали соглашение о партнерстве по безопасности и обороне

14 мая Financial Times со ссылкой на проект соглашения сообщала, что Кишинев увеличит обмен разведывательными данными с ЕС, сможет участвовать в совместных учениях, а также присоединится к совместной программе закупок вооружений в рамках сообщества. Партнерство Молдавии и ЕС будет направлено на защиту от иностранных манипуляций, кибератак и террористических угроз. Соглашение также является подтверждением растущей интеграции Молдавии с ЕС в сфере безопасности и обороны.