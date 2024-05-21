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ЕС и Молдавия подписали соглашение о партнерстве по безопасности и обороне

Ведомости

Евросоюз (ЕС) и Молдавия подписали соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны. Об этом сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель в соцсети Х.

«Партнерство повысит устойчивость страны. Это позволит совместно решать общие проблемы безопасности, сделать наше взаимодействие более эффективным и изучать новые области сотрудничества», – сказано в сообщении.

Кроме того, Боррель отметил, что Молдавия стала первой страной, которая подписала такое соглашение.

14 мая Financial Times со ссылкой на проект соглашения сообщала, что Кишинев увеличит обмен разведывательными данными с ЕС, сможет участвовать в совместных учениях, а также присоединится к совместной программе закупок вооружений в рамках сообщества. Партнерство Молдавии и ЕС будет направлено на защиту от иностранных манипуляций, кибератак и террористических угроз. Соглашение также является подтверждением растущей интеграции Молдавии с ЕС в сфере безопасности и обороны.

21 мая стало известно, что Евросоюз намерен начать официальные переговоры о приеме Молдавии в объединение 25 июня. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на данные пяти европейских дипломатов. В ЕС заявили о таком намерении еще в декабре 2023 г., но решение откладывалось из-за несогласия Венгрии и выборов в Европарламент, запланированных на 6-9 июня.

В мае европейский комиссар по вопросам администрации и бюджета Йоханнес Хан заявил, что Молдавия может стать членом Евросоюза до 2030 г., если власти страны реформируют правосудие и докажут приверженность правовому государству.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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