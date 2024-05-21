ЕС и Молдавия подписали соглашение о партнерстве по безопасности и обороне
Евросоюз (ЕС) и Молдавия подписали соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны. Об этом сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель в соцсети Х.
«Партнерство повысит устойчивость страны. Это позволит совместно решать общие проблемы безопасности, сделать наше взаимодействие более эффективным и изучать новые области сотрудничества», – сказано в сообщении.
Кроме того, Боррель отметил, что Молдавия стала первой страной, которая подписала такое соглашение.
14 мая Financial Times со ссылкой на проект соглашения сообщала, что Кишинев увеличит обмен разведывательными данными с ЕС, сможет участвовать в совместных учениях, а также присоединится к совместной программе закупок вооружений в рамках сообщества. Партнерство Молдавии и ЕС будет направлено на защиту от иностранных манипуляций, кибератак и террористических угроз. Соглашение также является подтверждением растущей интеграции Молдавии с ЕС в сфере безопасности и обороны.
21 мая стало известно, что Евросоюз намерен начать официальные переговоры о приеме Молдавии в объединение 25 июня. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на данные пяти европейских дипломатов. В ЕС заявили о таком намерении еще в декабре 2023 г., но решение откладывалось из-за несогласия Венгрии и выборов в Европарламент, запланированных на 6-9 июня.
В мае европейский комиссар по вопросам администрации и бюджета Йоханнес Хан заявил, что Молдавия может стать членом Евросоюза до 2030 г., если власти страны реформируют правосудие и докажут приверженность правовому государству.