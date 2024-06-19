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Латвия оспорит решение суда ЕС снять санкции с Авена и Фридмана

Ведомости

Правительство Латвии поддержало решение минюста подать апелляцию на решение суда ЕС отменить санкции против российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана. Об этом сообщает Delfi.

Минюст Латвии утверждает, что решение о введении санкции против Авена и Фридмана основывалось на доказательствах финансовой поддержки российских лиц, ответственных за присоединение Крыма к России и ситуацию на Украине. Республика может обжаловать решение суда ЕС до 20 июня.

Петр Авен по-прежнему является гражданином Латвии, пишет Delfi. Адвокат бизнесмена Янис Карклиньш в разговоре с агентством LETA отмечал, что республика, требуя оставить в силе санкции, руководствуется эмоциями и не оценивает решение суда объективно. По его словам, вынесенное решение «абсолютно юридически правильно».

10 апреля суд ЕС отменил персональные санкции в отношении Авена и Фридмана. Совет ЕС не предоставил дополнительных доказательств необходимости включения Авена и Фридмана в санкционные списки. Ранее европейские власти объяснили введение ограничений тем, что бизнесмены являются основными акционерами «Альфа-групп». Также утверждалось, что Авен и Фридман якобы связаны с президентом РФ Владимиром Путиным. Суд постановил, что решение о включении Авена и Фридмана в санкционные списки не было оправданным.

В то же время Reuters писало, что решение суда об отмене санкций касается периода 2022–2023 гг. В марте 2024 г. действие ограничений было продлено, судебное постановление на это не распространяется, поэтому Авен и Фридман все еще остаются под персональными санкциями. Фридман заявил «Ведомостям», что доволен решением суда.

Авен и Фридман подпали под санкции ЕС весной 2022 г. В марте 2022 г. они вышли из наблюдательного совета Альфа-банка. Через год стало известно, что бизнесмены выйдут из акционеров банка и передадут доли бизнес-партнеру Андрею Косогову.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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