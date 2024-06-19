Латвия оспорит решение суда ЕС снять санкции с Авена и Фридмана

10 апреля суд ЕС отменил персональные санкции в отношении Авена и Фридмана. Совет ЕС не предоставил дополнительных доказательств необходимости включения Авена и Фридмана в санкционные списки. Ранее европейские власти объяснили введение ограничений тем, что бизнесмены являются основными акционерами «Альфа-групп». Также утверждалось, что Авен и Фридман якобы связаны с президентом РФ Владимиром Путиным. Суд постановил, что решение о включении Авена и Фридмана в санкционные списки не было оправданным.