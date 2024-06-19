Латвия оспорит решение суда ЕС снять санкции с Авена и Фридмана
Правительство Латвии поддержало решение минюста подать апелляцию на решение суда ЕС отменить санкции против российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана. Об этом сообщает Delfi.
Минюст Латвии утверждает, что решение о введении санкции против Авена и Фридмана основывалось на доказательствах финансовой поддержки российских лиц, ответственных за присоединение Крыма к России и ситуацию на Украине. Республика может обжаловать решение суда ЕС до 20 июня.
Петр Авен по-прежнему является гражданином Латвии, пишет Delfi. Адвокат бизнесмена Янис Карклиньш в разговоре с агентством LETA отмечал, что республика, требуя оставить в силе санкции, руководствуется эмоциями и не оценивает решение суда объективно. По его словам, вынесенное решение «абсолютно юридически правильно».
10 апреля суд ЕС отменил персональные санкции в отношении Авена и Фридмана. Совет ЕС не предоставил дополнительных доказательств необходимости включения Авена и Фридмана в санкционные списки. Ранее европейские власти объяснили введение ограничений тем, что бизнесмены являются основными акционерами «Альфа-групп». Также утверждалось, что Авен и Фридман якобы связаны с президентом РФ Владимиром Путиным. Суд постановил, что решение о включении Авена и Фридмана в санкционные списки не было оправданным.
В то же время Reuters писало, что решение суда об отмене санкций касается периода 2022–2023 гг. В марте 2024 г. действие ограничений было продлено, судебное постановление на это не распространяется, поэтому Авен и Фридман все еще остаются под персональными санкциями. Фридман заявил «Ведомостям», что доволен решением суда.
Авен и Фридман подпали под санкции ЕС весной 2022 г. В марте 2022 г. они вышли из наблюдательного совета Альфа-банка. Через год стало известно, что бизнесмены выйдут из акционеров банка и передадут доли бизнес-партнеру Андрею Косогову.