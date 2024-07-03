Песков: Путин обсудит с Эрдоганом ситуацию в Сирии
Президент России Владимир Путин обсудит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Сирии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Безусловно, это будет на повестке дня, конечно. Сегодня это будет затронуто, наверняка», – сказал он.
2 июля Эрдоган заявил, что Турция может сделать дополнительные шаги для того, чтобы установить мир в Сирии. По его словам, страна пыталась найти политическое решение конфликта. Глава страны отметил, что по некоторым вопросам удалось достичь положительных результатов.
Обострение отношений между Анкарой и Дамаском произошло на фоне начала конфликта в Сирии в 2011 г. В связи с этим в Турцию прибыло большое количество сирийских беженцев. Страны разорвали дипотношения в 2012 г., когда Турция поддержала вооруженную оппозицию.