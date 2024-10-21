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Politico: ЕС может ужесточить санкции против РФ после председательства Венгрии

Ведомости

Страны Евросоюза могут ужесточить санкции против России после окончания председательства Венгрии, пишет издание Politico. В конце года председательство перейдет к Польше.

Варшава уже дала понять, что хочет использовать свое председательство для усиления контроля за российским топливом, отмечается в публикации. «Импорт российских энергоносителей растет. Это плохой знак, нам нужно с этим разобраться», – заявлял замминистра климата и окружающей среды Польши Кшиштоф Болеста.

Евросоюзу необходимо «пересмотреть свою стратегию санкций, чтобы улучшить их разработку и применение», считает экономист, представитель Международного института стратегических исследований Мария Шагина. В разговоре с Politico она выразила мнение, что польское председательство предоставит «хорошую возможность» сделать это.

В начале октября Совет Евросоюза принял решение продлить санкции против России до 9 октября 2025 г. До этого ЕС продлевал основные санкции на полгода, но 8 октября принял новый механизм ограничительных мер. В решении совета, в частности, подтверждаются блокировка активов РФ и санкции против российских физических и юридических лиц. Документом также запрещается обход ограничений.

С начала спецоперации России на Украине ЕС принял уже 14 пакетов антироссийских санкций. Ограничения затронули энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, автомобилестроение и др. Москва неоднократно подчеркивала, что санкции нарушают международное право.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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