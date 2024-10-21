Politico: ЕС может ужесточить санкции против РФ после председательства Венгрии
Страны Евросоюза могут ужесточить санкции против России после окончания председательства Венгрии, пишет издание Politico. В конце года председательство перейдет к Польше.
Варшава уже дала понять, что хочет использовать свое председательство для усиления контроля за российским топливом, отмечается в публикации. «Импорт российских энергоносителей растет. Это плохой знак, нам нужно с этим разобраться», – заявлял замминистра климата и окружающей среды Польши Кшиштоф Болеста.
Евросоюзу необходимо «пересмотреть свою стратегию санкций, чтобы улучшить их разработку и применение», считает экономист, представитель Международного института стратегических исследований Мария Шагина. В разговоре с Politico она выразила мнение, что польское председательство предоставит «хорошую возможность» сделать это.
В начале октября Совет Евросоюза принял решение продлить санкции против России до 9 октября 2025 г. До этого ЕС продлевал основные санкции на полгода, но 8 октября принял новый механизм ограничительных мер. В решении совета, в частности, подтверждаются блокировка активов РФ и санкции против российских физических и юридических лиц. Документом также запрещается обход ограничений.
С начала спецоперации России на Украине ЕС принял уже 14 пакетов антироссийских санкций. Ограничения затронули энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, автомобилестроение и др. Москва неоднократно подчеркивала, что санкции нарушают международное право.