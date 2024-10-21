Politico: ЕС может ужесточить санкции против РФ после председательства Венгрии

В начале октября Совет Евросоюза принял решение продлить санкции против России до 9 октября 2025 г. До этого ЕС продлевал основные санкции на полгода, но 8 октября принял новый механизм ограничительных мер. В решении совета, в частности, подтверждаются блокировка активов РФ и санкции против российских физических и юридических лиц. Документом также запрещается обход ограничений.