«Грузинская мечта» сообщила о 81 случае кражи голосов на парламентских выборах
Правящая партия «Грузинская мечта» планирует обратиться в прокуратуру, так как обнаружила 81 случай кражи голосов оппозицией на парламентских выборах в республике. Об этом сообщил на брифинге исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе.
«У нас 81 достоверный факт [кражи голосов оппозиционерами]. Это указывает на то, что кража имела системный характер… Мы сегодня же представим материалы прокуратуре», – сказал Мдинарадзе (цитата по «РИА Новости).
31 октября представитель ЦИК Грузии Георгий Сантуриани сообщил о 1170 жалобах в связи с парламентскими выборами 2024 г. В 2020 г. было подано 2014 жалоб, а в 2021 г. на выборах в местные органы власти – 1840. 28 октября ЦИК Грузии заявил, что пересчитает бюллетени на пяти участках в каждом избирательном округе.
Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября, на них проголосовали 2 млн избирателей. Явка составила 58,94%. Партия «Грузинская мечта» победила, набрав 53,9% голосов, при этом получив меньше 50% голосов в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. «Коалиция за перемены» набрала 11,03%, «Единое национальное движение» – 10,16%, «Сильная Грузия» – 8,81%, «За Грузию» – 7,77%. По итогам выборов «Грузинская мечта» получает 89 из 150 мандатов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили итоги выборов не признала, призвав граждан выходить на митинг 28 октября. 28 и 29 октября в Грузии прошли митинги оппозиции.