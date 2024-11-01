«Грузинская мечта» сообщила о 81 случае кражи голосов на парламентских выборах

31 октября представитель ЦИК Грузии Георгий Сантуриани сообщил о 1170 жалобах в связи с парламентскими выборами 2024 г. В 2020 г. было подано 2014 жалоб, а в 2021 г. на выборах в местные органы власти – 1840. 28 октября ЦИК Грузии заявил, что пересчитает бюллетени на пяти участках в каждом избирательном округе.