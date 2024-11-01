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«Грузинская мечта» сообщила о 81 случае кражи голосов на парламентских выборах

Ведомости

Правящая партия «Грузинская мечта» планирует обратиться в прокуратуру, так как обнаружила 81 случай кражи голосов оппозицией на парламентских выборах в республике. Об этом сообщил на брифинге исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе.

«У нас 81 достоверный факт [кражи голосов оппозиционерами]. Это указывает на то, что кража имела системный характер… Мы сегодня же представим материалы прокуратуре», – сказал Мдинарадзе (цитата по «РИА Новости).

31 октября представитель ЦИК Грузии Георгий Сантуриани сообщил о 1170 жалобах в связи с парламентскими выборами 2024 г. В 2020 г. было подано 2014 жалоб, а в 2021 г. на выборах в местные органы власти – 1840. 28 октября ЦИК Грузии заявил, что пересчитает бюллетени на пяти участках в каждом избирательном округе.

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября, на них проголосовали 2 млн избирателей. Явка составила 58,94%. Партия «Грузинская мечта» победила, набрав 53,9% голосов, при этом получив меньше 50% голосов в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. «Коалиция за перемены» набрала 11,03%, «Единое национальное движение» – 10,16%, «Сильная Грузия» – 8,81%, «За Грузию» – 7,77%. По итогам выборов «Грузинская мечта» получает 89 из 150 мандатов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили итоги выборов не признала, призвав граждан выходить на митинг 28 октября. 28 и 29 октября в Грузии прошли митинги оппозиции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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