Медведев: новая власть на Украине начнет с казней экс-руководителей страны

В конце мая 2024 г. Путин заявил, что легитимность Зеленского как президента Украины закончилась после того, как истек срок его полномочий. Новые выборы в стране не проводились в связи с действием военного положения. Путин пояснил, что считает необходимым возобновить переговоры о перемирии, но если до этого дойдет дело, то Москве нужно понимать, с кем можно будет подписывать документы, чтобы они имели силу.