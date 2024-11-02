Медведев: новая власть на Украине начнет с казней экс-руководителей страны
После смены власти на Украине начнутся расправы над теми, кто до этого руководил страной, в том числе – над президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявил в интервью телеканалу RT заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Любая новая власть, любой новый "майдан", скорее всего, начнется с того, что будет казнить тех, кто до этого сидел на улице Банковой и управлял страной. <…> Задача Зеленского и компании – как можно дольше удержаться у власти. Пока они у власти – они живы», – сказал Медведев.
По его словам, новые руководители Украины, кем бы они ни были, обвинят Зеленского в утрате легитимности, а его команду – в хищении денежных средств и тратам вопреки воле народа, в связи с чем предадут их всех суду.
О начале спецоперации на Украине президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.
В конце мая 2024 г. Путин заявил, что легитимность Зеленского как президента Украины закончилась после того, как истек срок его полномочий. Новые выборы в стране не проводились в связи с действием военного положения. Путин пояснил, что считает необходимым возобновить переговоры о перемирии, но если до этого дойдет дело, то Москве нужно понимать, с кем можно будет подписывать документы, чтобы они имели силу.
Новый виток эскалации конфликта произошел 6 августа 2024 г., когда украинские войска вторглись в Курскую область, где продолжают бои с ВС РФ по настоящий день. После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что тема переговоров с Украиной потеряла актуальность.