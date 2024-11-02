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Медведев: новая власть на Украине начнет с казней экс-руководителей страны

Ведомости

После смены власти на Украине начнутся расправы над теми, кто до этого руководил страной, в том числе – над президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявил в интервью телеканалу RT заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Любая новая власть, любой новый "майдан", скорее всего, начнется с того, что будет казнить тех, кто до этого сидел на улице Банковой и управлял страной. <…> Задача Зеленского и компании – как можно дольше удержаться у власти. Пока они у власти – они живы», – сказал Медведев.

По его словам, новые руководители Украины, кем бы они ни были, обвинят Зеленского в утрате легитимности, а его команду – в хищении денежных средств и тратам вопреки воле народа, в связи с чем предадут их всех суду.

О начале спецоперации на Украине президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.

В конце мая 2024 г. Путин заявил, что легитимность Зеленского как президента Украины закончилась после того, как истек срок его полномочий. Новые выборы в стране не проводились в связи с действием военного положения. Путин пояснил, что считает необходимым возобновить переговоры о перемирии, но если до этого дойдет дело, то Москве нужно понимать, с кем можно будет подписывать документы, чтобы они имели силу.

Новый виток эскалации конфликта произошел 6 августа 2024 г., когда украинские войска вторглись в Курскую область, где продолжают бои с ВС РФ по настоящий день. После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что тема переговоров с Украиной потеряла актуальность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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