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Депутаты бундестага просят объяснить возможное присутствие солдат ФРГ на Украине

Ведомости

Депутаты бундестага от левой партии «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» (BSW, занимает 10 мест в парламенте) обратились к правительству ФРГ с просьбой объяснить возможное присутствие немецких военных на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий запрос парламентариев.

Члены парламента ссылаются на публикацию издания Business Insider от 15 октября, в которой утверждается, что немецкие солдаты находились в Киеве в течение нескольких месяцев с начала лета 2024 г. в рамках миссии НАТО по тренировке персонала для Украины.

BSW требует от кабинета министров разъяснений по поводу этой информации, поскольку канцлер ФРГ Олаф Шольцы заверял, что Берлин не будет отправлять своих солдат на Украину.

Шольц в июне вновь подтвердил, что Германия не будет отправлять своих инструкторов для обучения ВСУ на территории Украины и «это решение останется неизменным». 

Другие западные страны при этом могут отправлять своих солдат для обучения и тренировки военнослужащих ВСУ. 10 октября газета The Times со ссылкой на источники писала, что Великобритания может отправить на Украину своих инструкторов для обучения военнослужащих ВСУ. Британские военные будут обучать новобранцев вооруженных сил Украины в западной части страны, сообщалось в материале.

27 мая главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что подписал документы, которые позволят первым французским инструкторам в ближайшее время приехать на Украину. В минобороны Франции заявляли, что вопрос обучения на украинской земле еще прорабатывается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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