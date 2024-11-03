Депутаты бундестага просят объяснить возможное присутствие солдат ФРГ на Украине

Другие западные страны при этом могут отправлять своих солдат для обучения и тренировки военнослужащих ВСУ. 10 октября газета The Times со ссылкой на источники писала, что Великобритания может отправить на Украину своих инструкторов для обучения военнослужащих ВСУ. Британские военные будут обучать новобранцев вооруженных сил Украины в западной части страны, сообщалось в материале.