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Politico: Трамп предложит Кеннеди–младшему возглавить минздрав США

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинет бывшего кандидата на пост главы государства и активиста движения против вакцинации Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения и социальных служб. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник.

Издание предполагает, что такой выбор вызовет недоумение у многих экспертов в области здравоохранения, поскольку Кеннеди-младший годами пропагандировал опровергнутые утверждения о том, что вакцины вызывают аутизм. Но избранный глава США может изменить свое намерение, отмечает Politico.

В конце августа независимый кандидат Кеннеди-младший официально покинул президентскую гонку и призвал голосовать за претендента от республиканцев Трампа. Незадолго до этого издание The Washington Post со ссылкой на источники писало, что Кеннеди-младший добивался встречи с кандидатом от демократической партии Камалой Харрис, чтобы обсудить возможность работы в ее администрации, если он поддержит ее кампанию, но интереса к его предложению не последовало.

1 ноября Трамп в интервью телеведущему Такеру Карлсону пообещал, что в случае победы на выборах как ближайшего сторонника он назначит на должность Кеннеди-младшего. Получив большинство голосов, 6 ноября он подтвердил, что намерен предоставить политику в своей администрации важную должность, связанную со здравоохранением. По словам Трампа, Кеннеди-младший «поможет снова сделать Америку здоровой».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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