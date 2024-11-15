Politico: Трамп предложит Кеннеди–младшему возглавить минздрав США
Избранный президент США Дональд Трамп выдвинет бывшего кандидата на пост главы государства и активиста движения против вакцинации Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения и социальных служб. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник.
Издание предполагает, что такой выбор вызовет недоумение у многих экспертов в области здравоохранения, поскольку Кеннеди-младший годами пропагандировал опровергнутые утверждения о том, что вакцины вызывают аутизм. Но избранный глава США может изменить свое намерение, отмечает Politico.
В конце августа независимый кандидат Кеннеди-младший официально покинул президентскую гонку и призвал голосовать за претендента от республиканцев Трампа. Незадолго до этого издание The Washington Post со ссылкой на источники писало, что Кеннеди-младший добивался встречи с кандидатом от демократической партии Камалой Харрис, чтобы обсудить возможность работы в ее администрации, если он поддержит ее кампанию, но интереса к его предложению не последовало.
1 ноября Трамп в интервью телеведущему Такеру Карлсону пообещал, что в случае победы на выборах как ближайшего сторонника он назначит на должность Кеннеди-младшего. Получив большинство голосов, 6 ноября он подтвердил, что намерен предоставить политику в своей администрации важную должность, связанную со здравоохранением. По словам Трампа, Кеннеди-младший «поможет снова сделать Америку здоровой».