Politico: Трамп предложит Кеннеди–младшему возглавить минздрав США

В конце августа независимый кандидат Кеннеди-младший официально покинул президентскую гонку и призвал голосовать за претендента от республиканцев Трампа. Незадолго до этого издание The Washington Post со ссылкой на источники писало, что Кеннеди-младший добивался встречи с кандидатом от демократической партии Камалой Харрис, чтобы обсудить возможность работы в ее администрации, если он поддержит ее кампанию, но интереса к его предложению не последовало.