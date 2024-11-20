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Зеленский заявил о проигрыше в конфликте в случае прекращения финансирования США

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Fox News, что без поддержки США его страна «в конечном счете проиграет». Тем не менее Украина готова продолжать конфликт в случае заморозки американской помощи.

Ранее сообщалось, что США выделят Украине $275 млн в качестве дополнительной помощи. Это 17-й пакет помощи со стороны администрации действующего главы государства Джо Байдена. В пакет войдут боеприпасы для ракетных систем NASAMS и артиллерии HIMARS, ракеты для тяжелых противотанковых ракетных комплексов TOW, пусковые установки Javelin и противотанковые системы AT-4.

В том же интервью Зеленский утверждает, что Киев будет добиваться возвращения Крыма дипломатическим путем.

«Мы не можем тратить десятки тысяч жизней наших людей, чтобы они погибли ради возвращения Крыма», – сказал Зеленский.

Украинский президент добавил, что его страна юридически не признает присоединение территорий к России даже в рамках соглашения о прекращении огня или мирного договора.

Как сообщает издание Politico, США при администрации Дональда Трампа планируют указать Украине на необходимость пойти на «серьезные территориальные уступки» для свободы и независимости оставшихся территорий.

15 ноября глава министерства обороны Украины Рустем Умеров назвал заявления западных изданий об отказе от борьбы за территории ложью и результатом «российской пропаганды».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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