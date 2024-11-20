Зеленский заявил о проигрыше в конфликте в случае прекращения финансирования США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Fox News, что без поддержки США его страна «в конечном счете проиграет». Тем не менее Украина готова продолжать конфликт в случае заморозки американской помощи.
Ранее сообщалось, что США выделят Украине $275 млн в качестве дополнительной помощи. Это 17-й пакет помощи со стороны администрации действующего главы государства Джо Байдена. В пакет войдут боеприпасы для ракетных систем NASAMS и артиллерии HIMARS, ракеты для тяжелых противотанковых ракетных комплексов TOW, пусковые установки Javelin и противотанковые системы AT-4.
В том же интервью Зеленский утверждает, что Киев будет добиваться возвращения Крыма дипломатическим путем.
«Мы не можем тратить десятки тысяч жизней наших людей, чтобы они погибли ради возвращения Крыма», – сказал Зеленский.
Украинский президент добавил, что его страна юридически не признает присоединение территорий к России даже в рамках соглашения о прекращении огня или мирного договора.
Как сообщает издание Politico, США при администрации Дональда Трампа планируют указать Украине на необходимость пойти на «серьезные территориальные уступки» для свободы и независимости оставшихся территорий.
15 ноября глава министерства обороны Украины Рустем Умеров назвал заявления западных изданий об отказе от борьбы за территории ложью и результатом «российской пропаганды».