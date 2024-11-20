Зеленский заявил о проигрыше в конфликте в случае прекращения финансирования США

Ранее сообщалось, что США выделят Украине $275 млн в качестве дополнительной помощи. Это 17-й пакет помощи со стороны администрации действующего главы государства Джо Байдена. В пакет войдут боеприпасы для ракетных систем NASAMS и артиллерии HIMARS, ракеты для тяжелых противотанковых ракетных комплексов TOW, пусковые установки Javelin и противотанковые системы AT-4.