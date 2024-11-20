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Ветеран спецоперации Роман Балашов станет вице-губернатором Липецкой области

Ведомости

Ветеран специальной военной операции Роман Балашов займет пост заместителя губернатора Липецкой области. К новым обязанностям он приступит со следующей неделе, сообщил глава региона Игорь Артамонов в ходе прямого эфира, запись которого опубликована в группе регионального правительства во «Вконтакте».

«Роман Балашов, хочу его представить, он у нас буквально с понедельника будет принят на работу в качестве моего заместителя. Роман будет курировать молодежную политику, патриотическое воспитание, спорт и, соответственно, мобилизационную политику и все, что касается общения с ребятами», – рассказал Артамонов.

13 ноября липецкий губернатор сообщал в своем Telegram-канале о прохождении Балашовым стажировки в областном правительстве. По его словам, ветеран спецоперации является участником первого очного потока программы «Время героев». Тогда губернатор отмечал, что Балашов «фактически стал полноценным членом нашей команды» и заявлял об общих планах.

14 ноября на сайте президентской программы «Время героев» сообщалось, новые назначения на ответственные должности получили уже 12 участников проекта. В их числе – полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов и сенатор Алексей Кондратьев. Кроме того, отмечалось, что в ближайшее время ожидается 46 назначений участников программы. Руководитель программы «Время героев» Мария Костюк была назначена врио губернатора Еврейской автономной области.

15 ноября был открыт второй поток обучения в рамках программы «Время героев», он продлится до 15 января 2025 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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