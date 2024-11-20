Ветеран спецоперации Роман Балашов станет вице-губернатором Липецкой области

«Роман Балашов, хочу его представить, он у нас буквально с понедельника будет принят на работу в качестве моего заместителя. Роман будет курировать молодежную политику, патриотическое воспитание, спорт и, соответственно, мобилизационную политику и все, что касается общения с ребятами», – рассказал Артамонов.