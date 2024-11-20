Ветеран спецоперации Роман Балашов станет вице-губернатором Липецкой области
Ветеран специальной военной операции Роман Балашов займет пост заместителя губернатора Липецкой области. К новым обязанностям он приступит со следующей неделе, сообщил глава региона Игорь Артамонов в ходе прямого эфира, запись которого опубликована в группе регионального правительства во «Вконтакте».
«Роман Балашов, хочу его представить, он у нас буквально с понедельника будет принят на работу в качестве моего заместителя. Роман будет курировать молодежную политику, патриотическое воспитание, спорт и, соответственно, мобилизационную политику и все, что касается общения с ребятами», – рассказал Артамонов.
13 ноября липецкий губернатор сообщал в своем Telegram-канале о прохождении Балашовым стажировки в областном правительстве. По его словам, ветеран спецоперации является участником первого очного потока программы «Время героев». Тогда губернатор отмечал, что Балашов «фактически стал полноценным членом нашей команды» и заявлял об общих планах.
14 ноября на сайте президентской программы «Время героев» сообщалось, новые назначения на ответственные должности получили уже 12 участников проекта. В их числе – полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов и сенатор Алексей Кондратьев. Кроме того, отмечалось, что в ближайшее время ожидается 46 назначений участников программы. Руководитель программы «Время героев» Мария Костюк была назначена врио губернатора Еврейской автономной области.
15 ноября был открыт второй поток обучения в рамках программы «Время героев», он продлится до 15 января 2025 г.