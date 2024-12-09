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Кобахидзе: МВД Грузии потребовалось пять дней для нейтрализации оппозиции

Ведомости

МВД Грузии понадобилось пять дней, чтобы нейтрализовать грузинскую оппозицию. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, передает издание Tabula.

«Партия войны организовала имитацию войны, за счет которой они намеревались выиграть выборы, мы видели небольшую ее имитацию на проспекте Руставели. Но вы видели, что министерству внутренних дел потребовалось ровно пять дней, чтобы нейтрализовать ресурсы радикальной оппозиции», – подчеркнул Кобахидзе.

Массовые протесты в Грузии начались в ноябре после решения властей приостановить переговоры о вступлении страны в Евросоюз до 2028 г. в ответ на резолюцию Европарламента, не признавшего парламентские выборы в республике. Мирные акции у парламента переросли в массовые беспорядки.

МВД Грузии сообщило, что протест вышел за рамки закона и принял насильственный характер. По данным местных СМИ, силовики применяли перцовые баллончики и водометы для разгона толпы. Протестующие в ответ использовали камни и пиротехнику.

На 10-й день протестов в Грузии 7 декабря с очередной акции протеста в Тбилиси в больницы были госпитализированы девять человек. По данным грузинского минздрава, у пострадавших зафиксировали травмы грудной клетки и рук, в том числе переломы, различные поверхностные травмы и отравление газом. 8 декабря Кобахидзе заявил, что в республике запретят скрывать лица во время митингов. Инициатива «поможет предотвратить насилие», соответствующий закон будет принят до конца года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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