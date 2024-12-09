Кобахидзе: МВД Грузии потребовалось пять дней для нейтрализации оппозиции
МВД Грузии понадобилось пять дней, чтобы нейтрализовать грузинскую оппозицию. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, передает издание Tabula.
«Партия войны организовала имитацию войны, за счет которой они намеревались выиграть выборы, мы видели небольшую ее имитацию на проспекте Руставели. Но вы видели, что министерству внутренних дел потребовалось ровно пять дней, чтобы нейтрализовать ресурсы радикальной оппозиции», – подчеркнул Кобахидзе.
Массовые протесты в Грузии начались в ноябре после решения властей приостановить переговоры о вступлении страны в Евросоюз до 2028 г. в ответ на резолюцию Европарламента, не признавшего парламентские выборы в республике. Мирные акции у парламента переросли в массовые беспорядки.
МВД Грузии сообщило, что протест вышел за рамки закона и принял насильственный характер. По данным местных СМИ, силовики применяли перцовые баллончики и водометы для разгона толпы. Протестующие в ответ использовали камни и пиротехнику.
На 10-й день протестов в Грузии 7 декабря с очередной акции протеста в Тбилиси в больницы были госпитализированы девять человек. По данным грузинского минздрава, у пострадавших зафиксировали травмы грудной клетки и рук, в том числе переломы, различные поверхностные травмы и отравление газом. 8 декабря Кобахидзе заявил, что в республике запретят скрывать лица во время митингов. Инициатива «поможет предотвратить насилие», соответствующий закон будет принят до конца года.