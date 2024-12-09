Кобахидзе: МВД Грузии потребовалось пять дней для нейтрализации оппозиции

На 10-й день протестов в Грузии 7 декабря с очередной акции протеста в Тбилиси в больницы были госпитализированы девять человек. По данным грузинского минздрава, у пострадавших зафиксировали травмы грудной клетки и рук, в том числе переломы, различные поверхностные травмы и отравление газом. 8 декабря Кобахидзе заявил, что в республике запретят скрывать лица во время митингов. Инициатива «поможет предотвратить насилие», соответствующий закон будет принят до конца года.