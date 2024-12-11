Минфин Абхазии нашел средства на зарплаты бюджетникам за ноябрь
В Абхазии власти нашли средства для выплаты заработной платы за ноябрь бюджетникам. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра финансов республики Владимир Делба в ходе встречи с исполняющим обязанности президента Бадрой Гунбой.
«230 млн руб. направлено на выплату заработных плат из республиканского бюджета с 9 по 11 декабря», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
6 декабря Делба на совещании с участием и. о. президента Абхазии заявил, что работники госучреждений не получают зарплат, так как все средства страны идут на оплату перетока электричества из России.
Россия с 1 сентября 2024 г. приостановила социальные выплаты бюджетникам Абхазии. Как сообщал министр иностранных дел республики Сергей Шамба, это произошло на фоне того, что за последнее время накопилось много недовольства «у союзников» и поэтому с Москвой «взаимоотношения значительно изменились». В целом за полтора десятка лет финансовая помощь Москвы Сухуму превысила 110 млрд руб., говорил в августе 2023 г. действующий тогда министр иностранных дел республики Инал Ардзинба.
И. о. премьер-министра Абхазии Валерий Бганба 9 декабря попросил премьер-министра России Михаила Мишустина «разморозить» социальные выплаты для республики. На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге, что Россия продолжит обсуждение помощи для людей в Абхазии.