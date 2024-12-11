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Минфин Абхазии нашел средства на зарплаты бюджетникам за ноябрь

Ведомости

В Абхазии власти нашли средства для выплаты заработной платы за ноябрь бюджетникам. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра финансов республики Владимир Делба в ходе встречи с исполняющим обязанности президента Бадрой Гунбой.

«230 млн руб. направлено на выплату заработных плат из республиканского бюджета с 9 по 11 декабря», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

6 декабря Делба на совещании с участием и. о. президента Абхазии заявил, что работники госучреждений не получают зарплат, так как все средства страны идут на оплату перетока электричества из России.

Россия с 1 сентября 2024 г. приостановила социальные выплаты бюджетникам Абхазии. Как сообщал министр иностранных дел республики Сергей Шамба, это произошло на фоне того, что за последнее время накопилось много недовольства «у союзников» и поэтому с Москвой «взаимоотношения значительно изменились». В целом за полтора десятка лет финансовая помощь Москвы Сухуму превысила 110 млрд руб., говорил в августе 2023 г. действующий тогда министр иностранных дел республики Инал Ардзинба.

И. о. премьер-министра Абхазии Валерий Бганба 9 декабря попросил премьер-министра России Михаила Мишустина «разморозить» социальные выплаты для республики. На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге, что Россия продолжит обсуждение помощи для людей в Абхазии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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