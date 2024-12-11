Минфин Абхазии нашел средства на зарплаты бюджетникам за ноябрь

Россия с 1 сентября 2024 г. приостановила социальные выплаты бюджетникам Абхазии. Как сообщал министр иностранных дел республики Сергей Шамба, это произошло на фоне того, что за последнее время накопилось много недовольства «у союзников» и поэтому с Москвой «взаимоотношения значительно изменились». В целом за полтора десятка лет финансовая помощь Москвы Сухуму превысила 110 млрд руб., говорил в августе 2023 г. действующий тогда министр иностранных дел республики Инал Ардзинба.