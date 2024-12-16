Проект об избрании Боярского главой комитета по информполитике внесен в Госдуму

9 декабря два источника в Госдуме и один источник, близкий к Охотному Ряду, сообщили «Ведомостям», что Боярский стал главным кандидатом на пост главы комитета Госдумы по информполитике после ухода с должности Хинштейна. Тогда один из собеседников рассказал, что Боярский был назначен на пост врио председателя комитета.