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Проект об избрании Боярского главой комитета по информполитике внесен в Госдуму

Ведомости

В Госдуму внесли проект постановления об избрании Сергея Боярского («Единая Россия») председателем комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Это следует из думской электронной базы.

Согласно документу, тем же постановлением предлагается освободить Боярского от должности первого заместителя председателя этого комитета.

Необходимость избрания нового главы комитета по информполитике возникла после назначения прежнего главы комитета Александра Хинштейна на пост врио губернатора Курской области. На этот пост он был назначен президентом РФ Владимиром Путиным.

9 декабря два источника в Госдуме и один источник, близкий к Охотному Ряду, сообщили «Ведомостям», что Боярский стал главным кандидатом на пост главы комитета Госдумы по информполитике после ухода с должности Хинштейна. Тогда один из собеседников рассказал, что Боярский был назначен на пост врио председателя комитета.

Боярский родился в 1980 г., является сыном народного артиста РСФСР актера и певца Михаила Боярского. Окончил Северо-Западную академию государственной службы и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Один из источников «Ведомостей» говорил, что Сергей Боярский в том числе благодаря отцу начал свою карьеру в Санкт-Петербурге, а в 2016 г. был избран в Госдуму.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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