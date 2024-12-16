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«РИА Новости»: Бжания не будет баллотироваться на пост президента Абхазии

Ведомости

Бывший президент Абхазии Аслан Бжания не будет баллотироваться на выборах 15 февраля. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в администрации президента республики.

«Бжания принял решение не баллотироваться на пост президента Абхазии, но его команда пойдет на выборы. Вероятнее всего, это будет нынешний врио президента Бадра Гунба», – сказал собеседник агентства.

С 12 ноября в Абхазии проходили митинги против ратификации инвестсоглашения с Россией, которое предусматривало льготы для российских компаний в области недвижимости. Это стало причиной недовольства значительной части населения, заработком которого является сдача жилья преимущественно российским туристам. В случае прихода крупных компаний они опасаются потери доходов.

Рассмотрение вопроса о ратификации должно было состояться 15 ноября, но парламент страны отложил его. В ходе протестов протестующим удалось занять территории правительства, администрации президента и парламента в Сухуми. 19 ноября Бжания подал в отставку.

На фоне протестов в республике возникли проблемы с электроэнергией. 6 декабря исполняющий обязанности министра финансов республики Владимир Делба на совещании с и. о. президента Гунбой заявил, что заработная плата работникам госучреждений не выплачивается, поскольку все средства страны идут на оплату перетока электричества из России. 

Гунба, в свою очередь, заявил, что с ноября Россия «фактически приостановила выплаты софинансирования по всем направлениям».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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