«РИА Новости»: Бжания не будет баллотироваться на пост президента Абхазии

На фоне протестов в республике возникли проблемы с электроэнергией. 6 декабря исполняющий обязанности министра финансов республики Владимир Делба на совещании с и. о. президента Гунбой заявил, что заработная плата работникам госучреждений не выплачивается, поскольку все средства страны идут на оплату перетока электричества из России.