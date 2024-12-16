«РИА Новости»: Бжания не будет баллотироваться на пост президента Абхазии
Бывший президент Абхазии Аслан Бжания не будет баллотироваться на выборах 15 февраля. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в администрации президента республики.
«Бжания принял решение не баллотироваться на пост президента Абхазии, но его команда пойдет на выборы. Вероятнее всего, это будет нынешний врио президента Бадра Гунба», – сказал собеседник агентства.
С 12 ноября в Абхазии проходили митинги против ратификации инвестсоглашения с Россией, которое предусматривало льготы для российских компаний в области недвижимости. Это стало причиной недовольства значительной части населения, заработком которого является сдача жилья преимущественно российским туристам. В случае прихода крупных компаний они опасаются потери доходов.
Рассмотрение вопроса о ратификации должно было состояться 15 ноября, но парламент страны отложил его. В ходе протестов протестующим удалось занять территории правительства, администрации президента и парламента в Сухуми. 19 ноября Бжания подал в отставку.
На фоне протестов в республике возникли проблемы с электроэнергией. 6 декабря исполняющий обязанности министра финансов республики Владимир Делба на совещании с и. о. президента Гунбой заявил, что заработная плата работникам госучреждений не выплачивается, поскольку все средства страны идут на оплату перетока электричества из России.
Гунба, в свою очередь, заявил, что с ноября Россия «фактически приостановила выплаты софинансирования по всем направлениям».