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Трамп не пригласил Зеленского на свою инаугурацию

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп не пригласил президента Украины Владимира Зеленского на свою инаугурацию. Об этом он заявил, выступая на пресс-конференции.

«Нет, я не приглашал», – сказал Трамп, добавив, что если у Зеленского есть желание присутствовать на церемонии, то он может прибыть на нее.

Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 г. 12 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что избранный президент США не направлял Владимиру Путину приглашение на это мероприятие.

Трамп победил на выборах президента США 5 ноября. «Ведомости» писали, что американцы доверяли ему преимущественно в экономических и миграционных вопросах. 7 ноября Путин поздравил Трампа с переизбранием, отвечая на вопросы участников международного дискуссионного клуба «Валдай».

Республиканец Трамп неоднократно заявлял, что боевые действия на Украине будут прекращены сразу после его избрания. В январе 2023 г. он говорил, что смог бы договориться о завершении боевых действий за сутки. В июне Трамп на предвыборном митинге в Филадельфии обещал, что в случае победы на президентских выборах добьется мирного урегулирования конфликта на Украине еще до инаугурации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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