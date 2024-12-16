Трамп не пригласил Зеленского на свою инаугурацию
Избранный президент США Дональд Трамп не пригласил президента Украины Владимира Зеленского на свою инаугурацию. Об этом он заявил, выступая на пресс-конференции.
«Нет, я не приглашал», – сказал Трамп, добавив, что если у Зеленского есть желание присутствовать на церемонии, то он может прибыть на нее.
Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 г. 12 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что избранный президент США не направлял Владимиру Путину приглашение на это мероприятие.
Трамп победил на выборах президента США 5 ноября. «Ведомости» писали, что американцы доверяли ему преимущественно в экономических и миграционных вопросах. 7 ноября Путин поздравил Трампа с переизбранием, отвечая на вопросы участников международного дискуссионного клуба «Валдай».
Республиканец Трамп неоднократно заявлял, что боевые действия на Украине будут прекращены сразу после его избрания. В январе 2023 г. он говорил, что смог бы договориться о завершении боевых действий за сутки. В июне Трамп на предвыборном митинге в Филадельфии обещал, что в случае победы на президентских выборах добьется мирного урегулирования конфликта на Украине еще до инаугурации.