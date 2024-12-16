Трамп не пригласил Зеленского на свою инаугурацию

Республиканец Трамп неоднократно заявлял, что боевые действия на Украине будут прекращены сразу после его избрания. В январе 2023 г. он говорил, что смог бы договориться о завершении боевых действий за сутки. В июне Трамп на предвыборном митинге в Филадельфии обещал, что в случае победы на президентских выборах добьется мирного урегулирования конфликта на Украине еще до инаугурации.