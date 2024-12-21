Песков: Путину доложили об атаке беспилотников на Казань
Президент России Владимир Путин получил доклад об атаке беспилотников на Казань. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Путин регулярно получает все сообщения по линии военного ведомства. Дважды в сутки он получает доклады от всех военачальников», – уточнил Песков.
Он добавил, что после атаки дронов Путин поговорил с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.
Украинские беспилотники самолетного типа атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Казани 21 декабря. Минобороны РФ сообщило, что три дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, еще столько же уничтожены силами противовоздушной обороны.
По предварительным данным, в результате атак никто не пострадал. Всего в Казани зафиксировали восемь прилетов БПЛА. ️По решению Минниханова, в целях обеспечения безопасности 21 и 22 декабря в городе отменены все массовые мероприятия. Источник «Ведомостей» в правоохранительных органах сообщил, что, как ожидается, по факту налета беспилотников на Казань органами СК будет расследоваться уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).