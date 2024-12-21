Песков: Путину доложили об атаке беспилотников на Казань

По предварительным данным, в результате атак никто не пострадал. Всего в Казани зафиксировали восемь прилетов БПЛА. ️По решению Минниханова, в целях обеспечения безопасности 21 и 22 декабря в городе отменены все массовые мероприятия. Источник «Ведомостей» в правоохранительных органах сообщил, что, как ожидается, по факту налета беспилотников на Казань органами СК будет расследоваться уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).