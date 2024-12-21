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Песков: Путину доложили об атаке беспилотников на Казань

Ведомости

Президент России Владимир Путин получил доклад об атаке беспилотников на Казань. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин регулярно получает все сообщения по линии военного ведомства. Дважды в сутки он получает доклады от всех военачальников», – уточнил Песков.

Он добавил, что после атаки дронов Путин поговорил с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

Украинские беспилотники самолетного типа атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Казани 21 декабря. Минобороны РФ сообщило, что три дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, еще столько же уничтожены силами противовоздушной обороны.

По предварительным данным, в результате атак никто не пострадал. Всего в Казани зафиксировали восемь прилетов БПЛА. ️По решению Минниханова, в целях обеспечения безопасности 21 и 22 декабря в городе отменены все массовые мероприятия. Источник «Ведомостей» в правоохранительных органах сообщил, что, как ожидается, по факту налета беспилотников на Казань органами СК будет расследоваться уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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