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Белый дом приписал Трампу заслугу в освобождении израильских заложников

Ведомости

Президент США Дональд Трамп добился освобождения четырех израильских пленных, которые удерживались боевиками радикальной группировки «Хамас» в секторе Газа. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Сегодня весь мир радуется тому, что президент Трамп добился освобождения еще четырех израильских заложников, которых "Хамас" слишком долго удерживал против их воли в ужасающих условиях», – говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что США совместно с Израилем продолжат добиваться установления мира в регионе и освобождения оставшихся израильских заложников.

25 января «Хамас» передал Израилю четырех израильских заложниц – военнослужащих Карину Ариеву, Даниэллу Гильбоа, Нааму Леви и Лири Альбаг. Всех их похитили боевики 7 октября 2023 г. В обмен на пленных Израиль выпустил из тюрем 200 палестинских заключенных, включая 120 человек, приговоренных к пожизненному заключению.

19 января вступило в силу соглашение «Хамаса» и Израиля о прекращении огня в секторе Газа и освобождении пленных. Израилю были возвращены пленные Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер. В обмен Израиль освободил первую группу из 90 палестинских заключенных. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освобождение почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских заложников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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