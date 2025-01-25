Белый дом приписал Трампу заслугу в освобождении израильских заложников

19 января вступило в силу соглашение «Хамаса» и Израиля о прекращении огня в секторе Газа и освобождении пленных. Израилю были возвращены пленные Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер. В обмен Израиль освободил первую группу из 90 палестинских заключенных. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освобождение почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских заложников.