Белый дом приписал Трампу заслугу в освобождении израильских заложников
Президент США Дональд Трамп добился освобождения четырех израильских пленных, которые удерживались боевиками радикальной группировки «Хамас» в секторе Газа. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
«Сегодня весь мир радуется тому, что президент Трамп добился освобождения еще четырех израильских заложников, которых "Хамас" слишком долго удерживал против их воли в ужасающих условиях», – говорится в заявлении.
В нем подчеркивается, что США совместно с Израилем продолжат добиваться установления мира в регионе и освобождения оставшихся израильских заложников.
25 января «Хамас» передал Израилю четырех израильских заложниц – военнослужащих Карину Ариеву, Даниэллу Гильбоа, Нааму Леви и Лири Альбаг. Всех их похитили боевики 7 октября 2023 г. В обмен на пленных Израиль выпустил из тюрем 200 палестинских заключенных, включая 120 человек, приговоренных к пожизненному заключению.
19 января вступило в силу соглашение «Хамаса» и Израиля о прекращении огня в секторе Газа и освобождении пленных. Израилю были возвращены пленные Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер. В обмен Израиль освободил первую группу из 90 палестинских заключенных. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освобождение почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских заложников.