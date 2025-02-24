Южная Корея отменила ограничения на поставку в Россию медицинского оборудования
Южная Корея отменяет санкционные ограничения на поставку в Россию медицинского оборудования с 28 февраля, сообщает местное ведомство промышленности, торговли и ресурсов.
Отмечается, что при принятии такого решения министерство учитывало трудности, с которыми сталкиваются компании-экспортеры. Теперь они смогут просто уведомить министерство промышленности, торговли и ресурсов об экспорте своих товаров на территорию России. «Это снизит административную нагрузку на компании», – отмечает ведомство.
Это позволит поставлять в Россию медицинское оборудование из Республики Корея, которое «носит гуманитарный характер и вероятность использования которого в качестве вооружения является относительно небольшой». В качестве примера были приведены диагностические рентгеновские аппараты и оборудование для радиационной визуализации.
17 декабря 2024 г. Сеул внес в санкционный список 11 физических лиц и 15 организаций, якобы связанных с военным сотрудничеством между Северной Кореей и Россией.
24 февраля главы МИД стран Евросоюза (ЕС) утвердили 16-й пакет санкций против РФ, ключевым из которых стал запрет на ввоз российского необработанного алюминия. Новый список ограничений включает 83 записи, включая 48 индивидуальных лиц и 35 организаций, а также два новых критерия для санкций против владельцев теневого флота РФ и тех, кто поддерживает ВПК.
Пакет санкций включает запрет на транзакции для организаций, использующих Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ, и запрет для 13 российских банков на доступ к SWIFT. ЕС также ввел запрет на вещание восьми российских СМИ: EADaily / Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Strategic Culture Foundation и «Красная звезда».
ЕС усиливает запрет на перевозку грузов автомобильным транспортом по территории ЕС, включая транзит, для операторов с долей российского капитала более 25%, а также запрещает изменения в капитале предприятий с такой долей свыше 25%.