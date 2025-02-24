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Южная Корея отменила ограничения на поставку в Россию медицинского оборудования

Ведомости

Южная Корея отменяет санкционные ограничения на поставку в Россию медицинского оборудования с 28 февраля, сообщает местное ведомство промышленности, торговли и ресурсов.

Отмечается, что при принятии такого решения министерство учитывало трудности, с которыми сталкиваются компании-экспортеры. Теперь они смогут просто уведомить министерство промышленности, торговли и ресурсов об экспорте своих товаров на территорию России. «Это снизит административную нагрузку на компании», – отмечает ведомство.

Это позволит поставлять в Россию медицинское оборудование из Республики Корея, которое «носит гуманитарный характер и вероятность использования которого в качестве вооружения является относительно небольшой». В качестве примера были приведены диагностические рентгеновские аппараты и оборудование для радиационной визуализации.

17 декабря 2024 г. Сеул внес в санкционный список 11 физических лиц и 15 организаций, якобы связанных с военным сотрудничеством между Северной Кореей и Россией.

24 февраля главы МИД стран Евросоюза (ЕС) утвердили 16-й пакет санкций против РФ, ключевым из которых стал запрет на ввоз российского необработанного алюминия. Новый список ограничений включает 83 записи, включая 48 индивидуальных лиц и 35 организаций, а также два новых критерия для санкций против владельцев теневого флота РФ и тех, кто поддерживает ВПК.

Пакет санкций включает запрет на транзакции для организаций, использующих Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ, и запрет для 13 российских банков на доступ к SWIFT. ЕС также ввел запрет на вещание восьми российских СМИ: EADaily / Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Strategic Culture Foundation и «Красная звезда».

ЕС усиливает запрет на перевозку грузов автомобильным транспортом по территории ЕС, включая транзит, для операторов с долей российского капитала более 25%, а также запрещает изменения в капитале предприятий с такой долей свыше 25%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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