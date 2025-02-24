Южная Корея отменила ограничения на поставку в Россию медицинского оборудования

24 февраля главы МИД стран Евросоюза (ЕС) утвердили 16-й пакет санкций против РФ, ключевым из которых стал запрет на ввоз российского необработанного алюминия. Новый список ограничений включает 83 записи, включая 48 индивидуальных лиц и 35 организаций, а также два новых критерия для санкций против владельцев теневого флота РФ и тех, кто поддерживает ВПК.