Зеленский утвердил состав делегации Украины для мирных переговоров
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав переговорной группы для мирных переговоров, в нее вошли в том числе главы минобороны и МИДа страны, следует из распоряжения главы государства.
Распоряжение Зеленского называется «О делегации Украины для взаимодействия с международными партнерами с целью обеспечения переговорного процесса по достижению справедливого мира». В состав украинской делегации, следует из документа, вошли глава офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров, а также заместитель руководителя офиса президента Павел Палиса. Эта же группа в марте была представлена на переговорах с американской делегацией в Саудовской Аравии.
Встреча сторон 11 марта стала первой официальной после перепалки Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. В состав американской делегации в Джидде вошли госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Стивен Уиткофф. По итогам встречи представители Киева дали предварительное согласие на 30-дневное прекращение огня в рамках конфликта с Россией.
Сибига на этой неделе сообщил, что Украина начала формирование команды, которая будет работать над алгоритмами действий для контроля возможного 30-дневного перемирия.