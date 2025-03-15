Зеленский утвердил состав делегации Украины для мирных переговоров

Распоряжение Зеленского называется «О делегации Украины для взаимодействия с международными партнерами с целью обеспечения переговорного процесса по достижению справедливого мира». В состав украинской делегации, следует из документа, вошли глава офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров, а также заместитель руководителя офиса президента Павел Палиса. Эта же группа в марте была представлена на переговорах с американской делегацией в Саудовской Аравии.