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Зеленский утвердил состав делегации Украины для мирных переговоров

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав переговорной группы для мирных переговоров, в нее вошли в том числе главы минобороны и МИДа страны, следует из распоряжения главы государства.

Распоряжение Зеленского называется «О делегации Украины для взаимодействия с международными партнерами с целью обеспечения переговорного процесса по достижению справедливого мира». В состав украинской делегации, следует из документа, вошли глава офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров, а также заместитель руководителя офиса президента Павел Палиса. Эта же группа в марте была представлена на переговорах с американской делегацией в Саудовской Аравии.

Встреча сторон 11 марта стала первой официальной после перепалки Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. В состав американской делегации в Джидде вошли госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Стивен Уиткофф. По итогам встречи представители Киева дали предварительное согласие на 30-дневное прекращение огня в рамках конфликта с Россией. 

Сибига на этой неделе сообщил, что Украина начала формирование команды, которая будет работать над алгоритмами действий для контроля возможного 30-дневного перемирия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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