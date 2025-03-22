Welt: Китай обсуждает с ЕС отправку своих миротворцев на Украину

Один из первых мировых лидеров, кто заявил о возможности отправки войск на Украину после завершения боевых действий, был президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом он сообщил в феврале 2024 г. В марте 2025 г. он заявил, что Европа может разместить войска в Киеве, Одессе и Львове. О возможности размещения войск ЕС на Украине с целью следить за выполнением мирного соглашения после его заключения говорил и президент США Дональд Трамп. 17 февраля премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что Соединенное Королевство готово отправить своих военных в республику для обеспечения гарантий безопасности и содействия урегулированию конфликта.