Welt: Китай обсуждает с ЕС отправку своих миротворцев на Украину
Китай рассматривает возможность отправки миротворческих сил на Украину, сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в дипломатических кругах Евросоюза.
Китайские дипломаты в Брюсселе выясняли, будет ли такой шаг возможным или даже «желательным» в Европе, пишет издание.
«Включение Китая в «коалицию желающих» может потенциально повысить согласие России на присутствие миротворческих войск на Украине», – сообщили источники.
Один из первых мировых лидеров, кто заявил о возможности отправки войск на Украину после завершения боевых действий, был президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом он сообщил в феврале 2024 г. В марте 2025 г. он заявил, что Европа может разместить войска в Киеве, Одессе и Львове. О возможности размещения войск ЕС на Украине с целью следить за выполнением мирного соглашения после его заключения говорил и президент США Дональд Трамп. 17 февраля премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что Соединенное Королевство готово отправить своих военных в республику для обеспечения гарантий безопасности и содействия урегулированию конфликта.
По информации Кремля, вопрос отправки миротворческих европейских сил на территорию Украины в ходе телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и Трампом не поднимался.
Старший полковник в отставке и научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии Университета Цинхуа Чжоу Бо в Мюнхене ранее заявил South China Morning Post, что у Китая есть «достаточно мощи», чтобы внести свой вклад в выстраивание поствоенного порядка. По данным The Economist, США теоретически допускают вариант размещения бразильских и китайских миротворцев на Украине, так как участие незападных сил может способствовать установлению более прочного мира.