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Welt: Китай обсуждает с ЕС отправку своих миротворцев на Украину

Ведомости

Китай рассматривает возможность отправки миротворческих сил на Украину, сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в дипломатических кругах Евросоюза.

Китайские дипломаты в Брюсселе выясняли, будет ли такой шаг возможным или даже «желательным» в Европе, пишет издание.

«Включение Китая в «коалицию желающих» может потенциально повысить согласие России на присутствие миротворческих войск на Украине», – сообщили источники.

Один из первых мировых лидеров, кто заявил о возможности отправки войск на Украину после завершения боевых действий, был президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом он сообщил в феврале 2024 г. В марте 2025 г. он заявил, что Европа может разместить войска в Киеве, Одессе и Львове. О возможности размещения войск ЕС на Украине с целью следить за выполнением мирного соглашения после его заключения говорил и президент США Дональд Трамп. 17 февраля премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что Соединенное Королевство готово отправить своих военных в республику для обеспечения гарантий безопасности и содействия урегулированию конфликта.

По информации Кремля, вопрос отправки миротворческих европейских сил на территорию Украины в ходе телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и Трампом не поднимался.

Старший полковник в отставке и научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии Университета Цинхуа Чжоу Бо в Мюнхене ранее заявил South China Morning Post, что у Китая есть «достаточно мощи», чтобы внести свой вклад в выстраивание поствоенного порядка. По данным The Economist, США теоретически допускают вариант размещения бразильских и китайских миротворцев на Украине, так как участие незападных сил может способствовать установлению более прочного мира.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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