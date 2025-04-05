Трамп: экономика Китая страдает от пошлин сильнее США
Китай пострадал от новых пошлин гораздо сильнее, чем США. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Truth Social.
По его словам, многие другие страны относились к Вашингтону неприемлемо плохо. Трамп назвал прежнюю экономическую политику США «глупой и беспомощной». В то же время нынешний курс позволил привлечь $5 трлн инвестиций в экономику страны.
«Это экономическая революция, и мы победим. Держитесь крепче, легко не будет, но финальный результат будет историческим. Мы сделаем Америку снова великой», – заверил американский лидер.
2 апреля Трамп объявил о введение тарифов в отношении 183 стран и территорий. Президент США обвинил торговых партнеров страны в нарушении правил свободной торговли и применении нерыночных практик. Базовый минимальный тариф в 10% для всех государств будет действовать с 5 апреля, а индивидуальные повышенные ставки – с 9 апреля. Установлен также 25%-ный тариф на все импортные автомобили.
4 апреля министерство торговли Китая сообщило о введении ответных пошлин против США в размере 34% на весь импорт из США. Кроме того, были введены экспортные ограничения для 16 американских компаний и приостановлено право шести связанных с Вашингтоном фирм на поставки в Китай. Еще 11 компаний из США, включая производителя дронов Skydio, вошли в список ненадежных организаций. Китайская сторона также собирается ввести дополнительные ограничения на экспорт отдельных редкоземельных металлов.