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Трамп: экономика Китая страдает от пошлин сильнее США

Ведомости

Китай пострадал от новых пошлин гораздо сильнее, чем США. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Truth Social.

По его словам, многие другие страны относились к Вашингтону неприемлемо плохо. Трамп назвал прежнюю экономическую политику США «глупой и беспомощной». В то же время нынешний курс позволил привлечь $5 трлн инвестиций в экономику страны.

«Это экономическая революция, и мы победим. Держитесь крепче, легко не будет, но финальный результат будет историческим. Мы сделаем Америку снова великой», – заверил американский лидер.

2 апреля Трамп объявил о введение тарифов в отношении 183 стран и территорий. Президент США обвинил торговых партнеров страны в нарушении правил свободной торговли и применении нерыночных практик. Базовый минимальный тариф в 10% для всех государств будет действовать с 5 апреля, а индивидуальные повышенные ставки – с 9 апреля. Установлен также 25%-ный тариф на все импортные автомобили.

4 апреля министерство торговли Китая сообщило о введении ответных пошлин против США в размере 34% на весь импорт из США. Кроме того, были введены экспортные ограничения для 16 американских компаний и приостановлено право шести связанных с Вашингтоном фирм на поставки в Китай. Еще 11 компаний из США, включая производителя дронов Skydio, вошли в список ненадежных организаций. Китайская сторона также собирается ввести дополнительные ограничения на экспорт отдельных редкоземельных металлов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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