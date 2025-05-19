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Песков: встреча Путина и Трампа пока не готовится

Ведомости

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока не готовится. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сейчас не готовится», – уточнил представитель Кремля.

16 мая Трамп заявил, что пришло время для его личной встречи с Путиным, чтобы обсудить пути урегулирования на Украине. Песков говорил, что проведение встречи президентов России и США нуждается в проработке. Ее сроки зависят от решения глав стран.

На следующий день Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным 19 мая. В Кремле уточнили, что их беседа состоится 19 мая в 17:00. Разговор пройдет с учетом результатов переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле 16 мая. В ходе встречи стороны договорились провести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000» и рассмотрели вариант встречи Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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