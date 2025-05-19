Песков: встреча Путина и Трампа пока не готовится

На следующий день Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным 19 мая. В Кремле уточнили, что их беседа состоится 19 мая в 17:00. Разговор пройдет с учетом результатов переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле 16 мая. В ходе встречи стороны договорились провести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000» и рассмотрели вариант встречи Путина и президента Украины Владимира Зеленского.