Песков: встреча Путина и Трампа пока не готовится
Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока не готовится. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сейчас не готовится», – уточнил представитель Кремля.
16 мая Трамп заявил, что пришло время для его личной встречи с Путиным, чтобы обсудить пути урегулирования на Украине. Песков говорил, что проведение встречи президентов России и США нуждается в проработке. Ее сроки зависят от решения глав стран.
На следующий день Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным 19 мая. В Кремле уточнили, что их беседа состоится 19 мая в 17:00. Разговор пройдет с учетом результатов переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле 16 мая. В ходе встречи стороны договорились провести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000» и рассмотрели вариант встречи Путина и президента Украины Владимира Зеленского.