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Путин: Песков или Ушаков разъяснят детали разговора с Трампом позднее

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков или помощник президента Юрий Ушаков разъяснят позднее детали состоявшегося разговора с лидером США Дональдом Трампом. Об этом сообщил Владимир Путин после двухчасовой беседы по телефону.

Также Путин во время выступления рассказал, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной. Среди вопросов, которые могут войти в документ, – принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, а также вопрос прекращения огня.

Президент России провел беседу с Трампом из здания образовательного комплекса «Сириус» в Сочи.

Перед началом диалога Песков заявлял, что он состоится с учетом итогов российско-украинских переговоров в Стамбуле 16 мая. Тогда было принято решение об обмене пленными в формате «1000 на 1000».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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