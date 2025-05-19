Путин: Песков или Ушаков разъяснят детали разговора с Трампом позднее
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков или помощник президента Юрий Ушаков разъяснят позднее детали состоявшегося разговора с лидером США Дональдом Трампом. Об этом сообщил Владимир Путин после двухчасовой беседы по телефону.
Также Путин во время выступления рассказал, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной. Среди вопросов, которые могут войти в документ, – принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, а также вопрос прекращения огня.
Перед началом диалога Песков заявлял, что он состоится с учетом итогов российско-украинских переговоров в Стамбуле 16 мая. Тогда было принято решение об обмене пленными в формате «1000 на 1000».