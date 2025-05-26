Минобороны сообщило об уничтожении 23 украинских дронов за вечер
Вечером 26 мая в период с 17:00 до 20:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны сбили 23 украинских беспилотника над территорией России. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Над Орловской областью сбили семь беспилотников, столько же – над Брянской, шесть – над Тульской и три – над Курской.
26 мая на подлете к столице силы ПВО уничтожили девять украинских беспилотников, сообщал мэр Москвы Сергей Собянин.
В этот же день российские силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Курской областью, еще три – над Тульской в период с 12:30 до 14:00.
Минобороны также сообщало, что с 10:00 25 мая до 08:00 26 мая российские системы ПВО нейтрализовали в общей сложности 148 украинских беспилотников.