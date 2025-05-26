Минобороны: над Курской и Тульской областями сбили семь БПЛА
Российские силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Курской областью, еще три – над Тульской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, украинские беспилотники были сбиты в период с 12:30 до 14:00. Все они относились к категории самолетного типа.
Минобороны также сообщало, что с 10:00 25 мая до 08:00 26 мая российские системы ПВО нейтрализовали в общей сложности 148 украинских беспилотников.
Из-за активизации атак БПЛА Росавиация временно ограничила работу нескольких аэропортов, включая московские воздушные гавани «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский». Также были затронуты аэропорты Череповца, Нижнего Новгорода («Стригино»), Ярославля («Туношна»), Нижнекамска («Бегишево») и Калуги («Грабцево»). В результате этих ограничений за два дня, 25 и 26 мая, 32 самолета, направлявшихся в Москву, вынуждены были совершить посадку на запасных аэродромах.
В последние дни Киев усилил попытки атаковать территорию России с помощью беспилотников. В ответ на это ночью 25 мая российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также центрам радиотехнической разведки и спутниковой связи.