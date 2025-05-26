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Минобороны: над Курской и Тульской областями сбили семь БПЛА

Ведомости

Российские силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Курской областью, еще три – над Тульской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, украинские беспилотники были сбиты в период с 12:30 до 14:00. Все они относились к категории самолетного типа.

Минобороны также сообщало, что с 10:00 25 мая до 08:00 26 мая российские системы ПВО нейтрализовали в общей сложности 148 украинских беспилотников.

Из-за активизации атак БПЛА Росавиация временно ограничила работу нескольких аэропортов, включая московские воздушные гавани «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский». Также были затронуты аэропорты Череповца, Нижнего Новгорода («Стригино»), Ярославля («Туношна»), Нижнекамска («Бегишево») и Калуги («Грабцево»). В результате этих ограничений за два дня, 25 и 26 мая, 32 самолета, направлявшихся в Москву, вынуждены были совершить посадку на запасных аэродромах.

В последние дни Киев усилил попытки атаковать территорию России с помощью беспилотников. В ответ на это ночью 25 мая российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также центрам радиотехнической разведки и спутниковой связи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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