Минобороны: над Курской и Тульской областями сбили семь БПЛА

Из-за активизации атак БПЛА Росавиация временно ограничила работу нескольких аэропортов, включая московские воздушные гавани «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский». Также были затронуты аэропорты Череповца, Нижнего Новгорода («Стригино»), Ярославля («Туношна»), Нижнекамска («Бегишево») и Калуги («Грабцево»). В результате этих ограничений за два дня, 25 и 26 мая, 32 самолета, направлявшихся в Москву, вынуждены были совершить посадку на запасных аэродромах.