Российские войска взяли под контроль Кондрашовку в Харьковской области

28 мая подразделения группировки российских войск «Север» взяли село Константиновка в Сумской области, а группировка войск «Восток» – Зеленое Поле в Донецкой народной республике (ДНР). 27 мая ВС РФ установили контроль над селом Старая Николаевка в ДНР. Днем ранее подразделения группировки войск «Север» взяли села Владимировка и Беловоды в Сумской области. 25 мая Вооруженные силы РФ установили контроль над селом Романовка в ДНР.