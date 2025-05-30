Российские войска взяли под контроль Кондрашовку в Харьковской области
Российские военные взяли под контроль село Кондрашовка в Харьковской области, сообщили в Telegram-канале Минобороны.
В ведомстве уточнили, что населенный пункт взят в результате решительных действий группировки войск «Запад».
28 мая подразделения группировки российских войск «Север» взяли село Константиновка в Сумской области, а группировка войск «Восток» – Зеленое Поле в Донецкой народной республике (ДНР). 27 мая ВС РФ установили контроль над селом Старая Николаевка в ДНР. Днем ранее подразделения группировки войск «Север» взяли села Владимировка и Беловоды в Сумской области. 25 мая Вооруженные силы РФ установили контроль над селом Романовка в ДНР.