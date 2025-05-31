Bild назвал уходящую неделю черной для Зеленского

В этот же день Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы (ВС) РФ установили контроль над селами Водолаги в Сумской области Украины и Новополь в Донецкой народной республике. Российские военнослужащие продолжают работать над созданием зоны безопасности в приграничных районах Сумской области. 28 мая они взяли под контроль село Константиновка, а до этого – Владимировку, Беловоды, Локню. В ДНР военные ВС РФ 24 мая взяли под контроль населенные пункты Ступочки и Отрадное, 25-го – Романовку. 27 мая к ВС РФ перешло село Старая Николаевка, 28-го – Зеленое Поле, а 29-го – Гнатовка и Шевченко Первое.