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Bild назвал уходящую неделю черной для Зеленского

Ведомости

Текущая неделя по-черному заканчивается для президента Украины Владимира Зеленского, пишет немецкий таблоид Bild.

Издание обращает внимание на неудачу для Киева в вопросе поставок дальнобойных ракет Taurus в постсоветскую республику и на стремительное продвижение российских войск.

31 мая The Guardian сообщила, что министр финансов Германии Ларс Клингбайл мог заблокировать предполагаемое решение канцлера ФРГ Фридриха Мерца о поставках Taurus на Украину. Издание отмечает, что немецкое правительство отступило на позицию «стратегической неопределенности» по вопросу поставок. В материале указано, что власти Германии могут сосредоточиться на предложении Киеву сотрудничество для совместного создания ракет.

В этот же день Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы (ВС) РФ установили контроль над селами Водолаги в Сумской области Украины и Новополь в Донецкой народной республике. Российские военнослужащие продолжают работать над созданием зоны безопасности в приграничных районах Сумской области. 28 мая они взяли под контроль село Константиновка, а до этого – Владимировку, Беловоды, Локню. В ДНР военные ВС РФ 24 мая взяли под контроль населенные пункты Ступочки и Отрадное, 25-го – Романовку. 27 мая к ВС РФ перешло село Старая Николаевка, 28-го – Зеленое Поле, а 29-го – Гнатовка и Шевченко Первое.

30 мая российские военные взяли под контроль село Кондрашовка в Харьковской области.

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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