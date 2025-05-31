Китай резко отреагировал на слова Макрона про Украину и Тайвань

Пекин рассматривает Тайвань как свою территорию, однако тайваньское правительство считает, что остров является независимой от КНР территорией. В сентябре 2024 г. избранный президент Тайваня Лай Циндэ говорил, что если претензии Китая к Тайваню связаны с территориальной целостностью, власти КНР также должны вернуть земли, отданные России в XIX в.