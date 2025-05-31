Китай резко отреагировал на слова Макрона про Украину и Тайвань
Китай считает неприемлемым связывать конфликт на Украине и ситуацию с Тайванем, поскольку эти две проблемы «различны по своей природе». Об этом заявили в посольстве Китая в Сингапуре.
«Эти две проблемы различны по своей природе и вообще не сопоставимы», – говорится в сообщении (цитата по Reuters).
Как добавили в диппредставительстве, при попытке осудить двойные стандарты с помощью двойных стандартов возможно получить все те же двойные стандарты.
30 мая Макрон заявил о предполагаемых рисках для Азии в случае взятия под контроль России части территорий Украины: «Если мы предположим, что России может быть разрешено занять часть территории Украины без каких-либо ограничений, то что может произойти на Тайване?»
Пекин рассматривает Тайвань как свою территорию, однако тайваньское правительство считает, что остров является независимой от КНР территорией. В сентябре 2024 г. избранный президент Тайваня Лай Циндэ говорил, что если претензии Китая к Тайваню связаны с территориальной целостностью, власти КНР также должны вернуть земли, отданные России в XIX в.
В апреле этого года КНР начала проведение масштабных военных учений в акватории, окружающей Тайвань. По словам представителя Восточной зоны боевого командования армии КНР Ши И, эти учения являются «необходимыми и законными действиями» для защиты национального суверенитета и ставят целью предостеречь «сепаратистские силы».
Bloomberg отмечал в 2024 г., что война, которая может разразиться с участием Китая и США вокруг Тайваня, нанесет мировой экономике колоссальный ущерб размером $10 трлн (10% мирового ВВП).