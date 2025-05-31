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Китай резко отреагировал на слова Макрона про Украину и Тайвань

Ведомости

Китай считает неприемлемым связывать конфликт на Украине и ситуацию с Тайванем, поскольку эти две проблемы «различны по своей природе». Об этом заявили в посольстве Китая в Сингапуре.

«Эти две проблемы различны по своей природе и вообще не сопоставимы», – говорится в сообщении (цитата по Reuters).

Как добавили в диппредставительстве, при попытке осудить двойные стандарты с помощью двойных стандартов возможно получить все те же двойные стандарты.

30 мая Макрон заявил о предполагаемых рисках для Азии в случае взятия под контроль России части территорий Украины: «Если мы предположим, что России может быть разрешено занять часть территории Украины без каких-либо ограничений, то что может произойти на Тайване?»

Пекин рассматривает Тайвань как свою территорию, однако тайваньское правительство считает, что остров является независимой от КНР территорией. В сентябре 2024 г. избранный президент Тайваня Лай Циндэ говорил, что если претензии Китая к Тайваню связаны с территориальной целостностью, власти КНР также должны вернуть земли, отданные России в XIX в.

В апреле этого года КНР начала проведение масштабных военных учений в акватории, окружающей Тайвань. По словам представителя Восточной зоны боевого командования армии КНР Ши И, эти учения являются «необходимыми и законными действиями» для защиты национального суверенитета и ставят целью предостеречь «сепаратистские силы».

Bloomberg отмечал в 2024 г., что война, которая может разразиться с участием Китая и США вокруг Тайваня, нанесет мировой экономике колоссальный ущерб размером $10 трлн (10% мирового ВВП).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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