Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле начнется 2 июня в 13:00
Делегации Москвы и Киева должны встретиться 2 июня в 13:00 во дворце Чираган в Стамбуле, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в МИД Турции.
1 июня представители российской делегации вылетели в Стамбул. Ее состав остался тем же, что и 16 мая на первых прямых переговорах: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИДа Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
31 мая официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что США имеют собственные требования к мирному урегулированию конфликта на Украине, но переговорный процесс должен вестись напрямую между Москвой и Киевом. По ее словам, Вашингтон рассчитывает на сжатые сроки переговоров, которые не должны длиться месяцами или годами.
28 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил Украине провести второй раунд переговоров об урегулировании конфликта в Стамбуле. Тогда он сообщил о меморандуме, который подготовила Россия и в котором изложена позиция государства «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса». На встрече его передадут украинской стороне.
Первые прямые переговоры с 2022 г. между Россией и Украиной прошли 16 мая в Стамбуле. Тогда делегации стран договорились о создании меморандума. Этот документ может привести к подписанию мирного договора в случае, если условия обеих стран будут выполнены. Также по итогам встречи с 23 по 25 мая прошел масштабный обмен военнопленными в формате «1000 на 1000». Российские солдаты и мирные жители сначала были направлены в Белоруссию, а затем вернулись на родину.