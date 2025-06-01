Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле начнется 2 июня в 13:00

Первые прямые переговоры с 2022 г. между Россией и Украиной прошли 16 мая в Стамбуле. Тогда делегации стран договорились о создании меморандума. Этот документ может привести к подписанию мирного договора в случае, если условия обеих стран будут выполнены. Также по итогам встречи с 23 по 25 мая прошел масштабный обмен военнопленными в формате «1000 на 1000». Российские солдаты и мирные жители сначала были направлены в Белоруссию, а затем вернулись на родину.