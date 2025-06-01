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Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле начнется 2 июня в 13:00

Ведомости

Делегации Москвы и Киева должны встретиться 2 июня в 13:00 во дворце Чираган в Стамбуле, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в МИД Турции.

1 июня представители российской делегации вылетели в Стамбул. Ее состав остался тем же, что и 16 мая на первых прямых переговорах: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИДа Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

31 мая официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что США имеют собственные требования к мирному урегулированию конфликта на Украине, но переговорный процесс должен вестись напрямую между Москвой и Киевом. По ее словам, Вашингтон рассчитывает на сжатые сроки переговоров, которые не должны длиться месяцами или годами.

28 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил Украине провести второй раунд переговоров об урегулировании конфликта в Стамбуле. Тогда он сообщил о меморандуме, который подготовила Россия и в котором изложена позиция государства «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса». На встрече его передадут украинской стороне.

Первые прямые переговоры с 2022 г. между Россией и Украиной прошли 16 мая в Стамбуле. Тогда делегации стран договорились о создании меморандума. Этот документ может привести к подписанию мирного договора в случае, если условия обеих стран будут выполнены. Также по итогам встречи с 23 по 25 мая прошел масштабный обмен военнопленными в формате «1000 на 1000». Российские солдаты и мирные жители сначала были направлены в Белоруссию, а затем вернулись на родину.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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