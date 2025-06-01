Российская делегация вылетела в Стамбул на переговоры с Украиной

28 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил Украине провести второй раунд переговоров об урегулировании конфликта в Стамбуле. Тогда он отметил, что Россия подготовила проект меморандума, который излагает позицию государства «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса». О документе, подписание которого может привести к мирному договору (при соблюдении условий обеих сторон), Россия и Украина договорились еще по итогам первых с 2022 г. прямых переговоров 16 мая в Стамбуле.