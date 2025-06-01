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Российская делегация вылетела в Стамбул на переговоры с Украиной

Встреча запланирована на 2 июня
Ведомости

Делегация представителей России вылетела в Стамбул, чтобы провести переговоры с украинской стороной, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Встреча должна состояться 2 июня. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на «основу мира», которую заложит новый раунд переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский уже подтвердил, что делегацию его страны возглавит министр обороны республики Рустем Умеров. Среди позиций Киева для обсуждения на переговорах: полное и безусловное прекращение огня, освобождение пленных и возвращение «похищенных» детей.

28 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил Украине провести второй раунд переговоров об урегулировании конфликта в Стамбуле. Тогда он отметил, что Россия подготовила проект меморандума, который излагает позицию государства «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса». О документе, подписание которого может привести к мирному договору (при соблюдении условий обеих сторон), Россия и Украина договорились еще по итогам первых с 2022 г. прямых переговоров 16 мая в Стамбуле.

16 мая государства также решили провести масштабный обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000», который успешно завершился 25 мая. Российские солдаты и мирные жители сначала находились в Белоруссии и получали необходимую медицинскую и психологическую помощь, а затем вернулись в Россию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что состав российской делегации во втором раунде переговоров останется таким же, как и на первой встрече. Тогда Москву в Стамбуле представляли помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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