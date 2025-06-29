Минобороны: силы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА над регионами России
За утро 29 июня дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над регионами России, сообщили в Минобороны.
Семь беспилотников уничтожено над территорией Брянской области, один – над Курской областью.
В ночь на 29 июня российские средства ПВО перехватили три украинских беспилотника над территорией Крыма, а также Курской и Ростовской областей.
За ночь с 27 на 28 июня дежурные средства ПВО сбили 31 украинский беспилотник. Девять БПЛА уничтожили над Крымом, шесть – над Брянской областью, по пять – над Смоленской областью и над Черным морем, два – над Азовским морем, по одному – над Орловской, Белгородской, Калужской областями и Краснодарским краем.
Накануне вечером 27 июня ПВО уничтожила 25 БПЛА над Курской, Орловской областями и Крымом.