Минобороны: силы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА над регионами России

За ночь с 27 на 28 июня дежурные средства ПВО сбили 31 украинский беспилотник. Девять БПЛА уничтожили над Крымом, шесть – над Брянской областью, по пять – над Смоленской областью и над Черным морем, два – над Азовским морем, по одному – над Орловской, Белгородской, Калужской областями и Краснодарским краем.