Россия ввела санкции против немецкой Daimler Truck

Россия ввела санкции против немецкой Daimler TruckКомпания объявила об уходе с российского рынка в прошлом году
Правительство России ввело санкции в отношении немецкого автоконцерна Daimler Truck. Это следует из постановления кабинета министров, опубликованного на портале правовых актов.
Daimler Truck добавили в перечень юридических лиц, в отношении которых РФ вводит экономические санкции.
Как говорил «Ведомостям» гендиректор «Камаза» Сергей Когогин, Daimler Truck не участвовала в жизни российского автопроизводителя с февраля 2022 г., когда началась спецоперация на Украине.
Daimler Truck входит в Mercedes-Benz Group (бывшая Daimler AG). «Ведомости» писали, что технологии Mercedes сыграли существенную роль в модернизации модельного ряда «Камаза». В октябре 2013 г. началось серийное производство седельных тягачей поколения K4 («Камаз 5490»). Для них используется выпускаемая по лицензии в России кабина грузовика Mercedes Axor образца 2001 г., а также дизельный двигатель Mercedes OM 457LA.