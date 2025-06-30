Россия ввела санкции против немецкой Daimler Truck

Daimler Truck входит в Mercedes-Benz Group (бывшая Daimler AG). «Ведомости» писали, что технологии Mercedes сыграли существенную роль в модернизации модельного ряда «Камаза». В октябре 2013 г. началось серийное производство седельных тягачей поколения K4 («Камаз 5490»). Для них используется выпускаемая по лицензии в России кабина грузовика Mercedes Axor образца 2001 г., а также дизельный двигатель Mercedes OM 457LA.