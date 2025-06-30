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Россия ввела санкции против немецкой Daimler Truck

Компания объявила об уходе с российского рынка в прошлом году
Ведомости

Правительство России ввело санкции в отношении немецкого автоконцерна Daimler Truck. Это следует из постановления кабинета министров, опубликованного на портале правовых актов.

Daimler Truck добавили в перечень юридических лиц, в отношении которых РФ вводит экономические санкции.

Введение санкций произошло через год после того, как Daimler Truck покинула РФ. В феврале 2024 г. компания продала свои 15% акций в крупнейшем российском производителе грузовиков «Камаз».

Как говорил «Ведомостям» гендиректор «Камаза» Сергей Когогин, Daimler Truck не участвовала в жизни российского автопроизводителя с февраля 2022 г., когда началась спецоперация на Украине.

Daimler Truck входит в Mercedes-Benz Group (бывшая Daimler AG). «Ведомости» писали, что технологии Mercedes сыграли существенную роль в модернизации модельного ряда «Камаза». В октябре 2013 г. началось серийное производство седельных тягачей поколения K4 («Камаз 5490»). Для них используется выпускаемая по лицензии в России кабина грузовика Mercedes Axor образца 2001 г., а также дизельный двигатель Mercedes OM 457LA.

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