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В Удмуртии после атаки украинских БПЛА ввели режим ЧС до особого распоряжения

Ведомости

После атаки беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ) в Удмуртии ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) до особого распоряжения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Бречалов в своем Telegram-канале.

Он также рассказал, что в результате атаки на предприятие в Ижевске пострадали 45 человек, трое погибли. 35 человек находятся в больницах города, из них шестеро в тяжелом состоянии. Остальным оказали помощь амбулаторно, в пункте временного размещения, а также на месте происшествия.

Утром 1 июля Бречалов сообщил, что украинский беспилотник атаковал одно из предприятий в Ижевске. Глава республики побывал на месте происшествия и сообщил, что на объекте возникло возгорание. Сейчас оно полностью ликвидировано.  

В связи со случившимся администрация Ижевска сообщила об отмене массовых мероприятий 1 и 2 июля. Среди них – мероприятия, посвященные Дню ветерана боевых действий, включая автопробег, концерт в Летнем саду им. М. Горького и световую инсталляцию на светомузыкальном фонтане. Кроме того, 2 июля не состоится запланированный митинг-концерт по случаю пятилетия присвоения Ижевску звания «Город трудовой доблести».

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