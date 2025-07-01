В Удмуртии после атаки украинских БПЛА ввели режим ЧС до особого распоряжения

Он также рассказал, что в результате атаки на предприятие в Ижевске пострадали 45 человек, трое погибли. 35 человек находятся в больницах города, из них шестеро в тяжелом состоянии. Остальным оказали помощь амбулаторно, в пункте временного размещения, а также на месте происшествия.