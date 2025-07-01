Bloomberg: Россия мастерски масштабирует военное производство

27 июня президент США Дональд Трамп допустил, что может отправить на Украину ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot. До этого он уже заявлял, что рассматривает такую возможность, но уточнил, что урегулирование конфликта оказалось сложным. По его словам, «проблемы» возникают с украинским лидером Владимиром Зеленским, а глава РФ Владимир Путин стремится к урегулированию.