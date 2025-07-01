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Bloomberg: Россия мастерски масштабирует военное производство

Ведомости

Россия успешно применяет методы стандартизации и с помощью этого увеличивает масштабы производства вооружения для его использования в конфликте на Украине, отметило агентство Bloomberg. В материале выделяется защищенность российских беспилотников от помех, которая достигается с помощью использования определенных материалов.

По данным агентства, основная проблема на украинских предприятиях, в свою очередь, – недостаточное финансирование. Один из IT-специалистов прокомментировал агентству эту ситуацию и рассказал, что инвесторы в частных и государственных компаниях ожидают быстрых результатов, стабильных доходов и «вирусные» видео с передовой.

1 июля газета Die Welt узнала, что Германия подписала контракт с Украиной, условия которого подразумевает финансовую поддержку в рамках производства более 500 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Дальность действия дронов – в контракте указаны АН-196, по данным издания, – достигает 1200 км. В каждом из них может быть до 50 кг взрывчатки.

27 июня президент США Дональд Трамп допустил, что может отправить на Украину ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot. До этого он уже заявлял, что рассматривает такую возможность, но уточнил, что урегулирование конфликта оказалось сложным. По его словам, «проблемы» возникают с украинским лидером Владимиром Зеленским, а глава РФ Владимир Путин стремится к урегулированию.

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