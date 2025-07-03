Ушаков: разговор Путина и Трампа продлился почти час

Ушаков: разговор Путина и Трампа продлился почти часЛидеры РФ и США договорились продолжать общение
Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом продолжался почти час. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
По его словам, Трамп вновь поднял тему необходимости скорейшего прекращения боевых действий на Украине. Путин, в свою очередь, подчеркнул, что Москва продолжает искать пути политического урегулирования конфликта.
«Разговор шел на одной волне и был откровенным, деловым и конкретным», – отметил Ушаков (цитата по ТАСС).
Он также сообщил, что главы государств договорились поддерживать дальнейший контакт.
О готовящемся разговоре Путин сообщил 3 июля во время пленарного заседания форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Тогда президент России обратился к участникам с вопросом, что они хотели бы передать американскому лидеру. Позже информацию о звонке подтвердил и сам Трамп в соцсети Truth Social.
Предыдущий диалог между лидерами состоялся 14 июня по инициативе российской стороны. В ходе того разговора обсуждалось обострение на Ближнем Востоке – между Израилем и Ираном. Тогда Путин предлагал посредничество в урегулировании конфликта.