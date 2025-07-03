Ушаков: разговор Путина и Трампа продлился почти час

О готовящемся разговоре Путин сообщил 3 июля во время пленарного заседания форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Тогда президент России обратился к участникам с вопросом, что они хотели бы передать американскому лидеру. Позже информацию о звонке подтвердил и сам Трамп в соцсети Truth Social.