Путин в разговоре с Трампом сообщил о поиске решения украинского конфликта

О предстоящем звонке Путин упомянул 3 июля во время пленарного заседания форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Российский лидер обратился к участникам мероприятия с вопросом, какие послания они хотели бы передать американскому лидеру. Позднее информацию о беседе подтвердил и сам Трамп в социальной сети Truth Social.