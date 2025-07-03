Путин в разговоре с Трампом сообщил о поиске решения украинского конфликта
В ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия продолжает искать пути политического урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Путин, со своей стороны, отметил, что мы продолжаем искать политическое переговорное решение конфликта», – сказал Ушаков журналистам (цитата по «РИА Новости»).
Телефонные переговоры между лидерами продолжались почти час. По словам помощника президента РФ, беседа шла «на одной волне», была откровенной, деловой и конкретной. Главы государств выразили готовность поддерживать дальнейший диалог.
О предстоящем звонке Путин упомянул 3 июля во время пленарного заседания форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Российский лидер обратился к участникам мероприятия с вопросом, какие послания они хотели бы передать американскому лидеру. Позднее информацию о беседе подтвердил и сам Трамп в социальной сети Truth Social.