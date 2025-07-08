Комитет Госдумы рекомендовал утвердить Никитина главой Минтранса

Вечером 7 июля Следственный комитет РФ сообщил о том, что Старовойт был найден мертвым в своем авто в Одинцовском округе. На его теле была обнаружена огнестрельная рана. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко поясняла, что основной версией случившегося является самоубийство.