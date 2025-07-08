Комитет Госдумы рекомендовал утвердить Никитина главой Минтранса
Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры рекомендовал депутатам утвердить кандидатуру Андрея Никитина на пост министра транспорта России. Соответствующий проект постановления размещен в думской базе.
7 июля Никитин был назначен временно исполняющим обязанности главы Минтранса. Ранее в тот же день президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта.
Вечером 7 июля Следственный комитет РФ сообщил о том, что Старовойт был найден мертвым в своем авто в Одинцовском округе. На его теле была обнаружена огнестрельная рана. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко поясняла, что основной версией случившегося является самоубийство.