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СЖР выразил протест в связи с задержанием сотрудников «Sputnik Азербайджан»

Ведомости

Союз журналистов России (СЖР) направил открытое письмо международным журналистским организациям с решительным протестом в связи с произволом в отношении журналистов «Sputnik Азербайджан» и призывом содействовать их освобождению. Об этом говорится в сообщении на сайте союза.

По мнению СЖР, действия азербайджанских властей являются нарушением международных обязательств Азербайджана, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также принципов свободы прессы. В союзе также считают, что отсутствие доказательств и отказ в доступе к задержанным свидетельствуют о целенаправленном давлении на независимую журналистику.

В связи с этим организация потребовала обеспечить беспрепятственный доступ к задержанным и провести независимое расследование обстоятельств задержания. В требования союза также входит прекращение любых форм давления на журналистов и обеспечение их права на профессиональную деятельность.

30 июня МВД Азербайджана провело «операцию» в офисе радио Sputnik, входящего в МИА «Россия сегодня». В тот же день силовики задержали журналистов «Sputnik Азербайджан» – руководителя редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Им выдвинуты обвинения в том, что они являются «агентами ФСБ России». Сотрудников посольства РФ в Азербайджане к задержанным не допустили. Позже суд в Баку арестовал Картавых и Белоусова на четыре месяца.

2 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Азербайджан все еще не предоставил дипломатам права посетить арестованных россиян, включая журналистов. Азербайджан не ответил на ноты России с требованием предоставить консульский доступ к арестованным россиянам.

На следующий день российский консул встретился с Картавых и Белоусовым. Их обеспечили питанием и медикаментами.

7 июля суд в Баку оставил в силе решение об аресте главы редакции и шеф-редактора «Sputnik Азербайджан». Таким образом, ранее избранная мера пресечения в виде содержания под стражей продолжает действовать.

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