СЖР выразил протест в связи с задержанием сотрудников «Sputnik Азербайджан»

30 июня МВД Азербайджана провело «операцию» в офисе радио Sputnik, входящего в МИА «Россия сегодня». В тот же день силовики задержали журналистов «Sputnik Азербайджан» – руководителя редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Им выдвинуты обвинения в том, что они являются «агентами ФСБ России». Сотрудников посольства РФ в Азербайджане к задержанным не допустили. Позже суд в Баку арестовал Картавых и Белоусова на четыре месяца.