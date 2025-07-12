Лавров передал Ким Чен Ыну приветствие от Путина

Российский министр также проинформировал Ким Чен Ына о переговорах с главой МИД КНДР Цой Сон Хи. По его словам, они были предметными и полезными. На встрече обсуждался весь спектр двусторонних вопросов, включая подготовку заседания межправкомиссии в 2025 г.