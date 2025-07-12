Лавров передал Ким Чен Ыну приветствие от Путина
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном передал ему приветствие от президента России Владимира Путина. Об этом сообщается в Telegram-канале МИД РФ.
«Президент передает вам самые горячие приветы, подтверждая приверженность всем договоренностям, которые были достигнуты. Очень рассчитывает на продолжение прямых контактов в самое ближайшее время», – подчеркнул Лавров.
Российский министр также проинформировал Ким Чен Ына о переговорах с главой МИД КНДР Цой Сон Хи. По его словам, они были предметными и полезными. На встрече обсуждался весь спектр двусторонних вопросов, включая подготовку заседания межправкомиссии в 2025 г.
11 июля Лавров прибыл в КНДР. Официальный визит главы МИД РФ посвящен второму раунду стратегического диалога на уровне министров иностранных дел двух стран. На встрече с Цой Сон Хи в Вонсане российский министр сообщил, что стороны могут заново запустить морское сообщение, и указал на вклад северокорейских военнослужащих в освобождение Курской области.
На следующий день Лавров был принят Ким Чен Ыном. МИД РФ опубликовал видео, на которой председатель КНДР приветствует российского министра.