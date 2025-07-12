Лавров при встрече с Ким Чен Ыном пошутил про курение
Министр иностранных дел России Сергей Лавров при встрече с председателем КНДР Ким Чен Ыном пошутил, что они все еще не бросили курить. Видеозапись, на которой стороны приветствуют друг друга, размещена в Telegram-канале МИД РФ.
В приветствии Ким Чен Ын напомнил, что с момента его последней встречи с российским министром прошел год.
«А вы все еще курите. И я курю», – ответил Лавров.
11 июля глава МИД РФ прибыл в КНДР. Его официальный визит в страну посвящен второму раунду стратегического диалога на уровне министров иностранных дел двух стран. На встрече с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Вонсане Лавров заявил, что стороны могут заново запустить морское сообщение, и отметил вклад северокорейских военных в освобождение Курской области.
На следующий день министра принял Ким Чен Ын. Во время переговоров Лавров передал председателю КНДР приветствие от президента РФ Владимира Путина и подтверждение его приверженности договоренностям, достигнутым между странами. Глава МИДа также проинформировал Ким Чен Ына о переговорах с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. На них был затронут весь спектр двусторонних вопросов, включая подготовку заседания межправкомиссии в 2025 г.