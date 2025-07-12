Лавров при встрече с Ким Чен Ыном пошутил про курение

На следующий день министра принял Ким Чен Ын. Во время переговоров Лавров передал председателю КНДР приветствие от президента РФ Владимира Путина и подтверждение его приверженности договоренностям, достигнутым между странами. Глава МИДа также проинформировал Ким Чен Ына о переговорах с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. На них был затронут весь спектр двусторонних вопросов, включая подготовку заседания межправкомиссии в 2025 г.