Памфилова назвала российскую избирательную систему самой прозрачной в мире
Более открытой и прозрачной избирательной системы, чем в России, в мире нет. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на полях форума Росмолодежи «Территория смыслов» в мастерской управления «Сенеж».
«Спасибо нашим врагам, что они бичевали нас много лет. Чтобы отвлечь внимание от собственных бревен в их глазах, они искали соринки в наших», – приводит ее заявление «РИА Новости».
Памфилова назвала самым главным «экзаменатором» для избирательной системы России избирателей и уровень доверия, который в последние годы увеличился почти в два раза.
11 июня ЦИК принял постановление, согласно которому дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на предстоящих региональных выборах будет применяться в 23 субъектах. Среди них Коми, Северная Осетия, Чувашия, Пермский край, Архангельская, Белгородская, Калужская, Костромская, Курганская, Магаданская, Московская, Новгородская, Псковская, Ростовская, Свердловская, Челябинская области, Севастополь и Ненецкий автономный округ. Этот формат также будет применяться на отдельных кампаниях в Карелии, Липецкой, Самарской, Смоленской и Томской областях.
25 июня ЦИК согласовал проведение в Удмуртии ДЭГа на дополнительных выборах депутатов республиканского Госсовета и выборах депутатов городских дум Ижевска и Можги.